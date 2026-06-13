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FIFA Başkanı Infantino o ülkeyle fena dalga geçti!

Dünya futbolunda devrim niteliğinde bir iddia daha gündeme geldi. 2026 formatını henüz yeni test eden FIFA, şimdi de 64 takımlı Dünya Kupası planını tartışmaya açtı.

FIFA Başkanı Infantino o ülkeyle fena dalga geçti!
Burak Kavuncu

FIFA Başkanı Gianni Infantino, dünya futbolunun zirvesi olan Dünya Kupası'nın gelecekteki yapısına dair yaptığı radikal çıkışlar ve peşinden gelen iğneleyici şakasıyla spor kamuoyunun odağına yerleşti.

FIFA BAŞKANI INFANTİNO’DAN ÇILGIN PROJE: "DÜNYA KUPASI 64 TAKIM OLABİLİR!"

FIFA Başkanı Infantino o ülkeyle fena dalga geçti! 1

2026 FIFA Dünya Kupası itibarıyla takım sayısının ilk kez 48'e yükseltilmesinin yankıları sürerken, FIFA patronu Gianni Infantino çıtayı çok daha yukarı taşıyacak yeni bir hamlenin sinyalini verdi. Turnuvanın sınırlarını daha da genişletmek istediklerini itiraf eden Infantino, gelecekte 64 ülkenin katılacağı bir formatın hayal olmadığını söyledi.

Brezilya merkezli yayın organı CazeTV'ye konuşan deneyimli futbol adamı, organizasyonun dünya çapındaki etkisini ve izlenme oranlarını maksimize etmeyi hedeflediklerini belirterek, "Öncelikle önümüzdeki 48 takımlı yeni sistemi bir deneyimlememiz gerekiyor. Ancak vizyonumuz bununla sınırlı değil; ilerleyen süreçte katılımcı sayısını 64'e ulaştırma opsiyonunu da masaya yatırmış durumdayız" dedi.

İTALYANLARI ÇILDIRTAN GÖNDERME! "BELKİ O ZAMAN KATILABİLİRLER!"

FIFA Başkanı Infantino o ülkeyle fena dalga geçti! 2

Röportajın en çarpıcı anı ise Infantino'nun, son iki turnuvayı kaçıran ve 2026 vizesini de son anda play-off'ta Bosna-Hersek'e kaptırarak büyük bir çöküş yaşayan İtalya Milli Takımı'na yaptığı esprili dokundurma oldu. Kendisi de İtalyan asıllı olan FIFA Başkanı, Gök Mavililer'in makus talihiyle dalga geçerek, "Belki takım sayısını 64'e çıkarırsak İtalya en nihayetinde elemeleri geçmeyi başarabilir. Hatta işi garantiye almak için bu sayıyı 208'e kadar bile yükseltebiliriz" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

FIFA Başkanı Infantino o ülkeyle fena dalga geçti! 3

Infantino'nun hem turnuvayı endüstriyel olarak daha da büyütme fikri hem de İtalya'ya yönelik bu ince alayı, kısa sürede internet dünyasında infial yarattı. Futbolseverlerin bir kısmı 64 takım projesinin turnuvanın kalitesini düşüreceğini savunarak FIFA'yı tamamen "para odaklı" olmakla eleştirirken, İtalyan taraftarlar ise başkanın ironik sözlerine sert tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Gianni Infantino dünya kupası
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