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Short Track Dünya Kupası 3 yarışması Macaristan'da düzenlenecek

16.11.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Short Track Dünya Kupası 3 yarışması Macaristan'da düzenlenecek

Buz Pateni Short Track Dünya Kupası 3 yarışması, 18 - 21 Kasım 2021 tarihlerinde Macaristan'da düzenlenecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamada, "2022 Kış Olimpiyat Oyunları 3. kota yarışması olan Short Track Dünya Kupası 3 yarışmasına katılacak milli takım kafilemiz Debrecen şehrine ulaştı. Milli takım kafilemize başarılar diliyoruz." denildi.

18 Kasım Perşembe günü başlayacak yarışmalar, 21 Kasım Pazar günü sona erecek.

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