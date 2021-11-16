Short Track Dünya Kupası 3 yarışması Macaristan'da düzenlenecek

Buz Pateni Short Track Dünya Kupası 3 yarışması, 18 - 21 Kasım 2021 tarihlerinde Macaristan'da düzenlenecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamada, "2022 Kış Olimpiyat Oyunları 3. kota yarışması olan Short Track Dünya Kupası 3 yarışmasına katılacak milli takım kafilemiz Debrecen şehrine ulaştı. Milli takım kafilemize başarılar diliyoruz." denildi.

18 Kasım Perşembe günü başlayacak yarışmalar, 21 Kasım Pazar günü sona erecek.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz