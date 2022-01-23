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Short Track Federasyon Kupası-4 yarışları tamamlandı

23.01.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Short Track Federasyon Kupası-4 yarışları tamamlandı

Erzurum'da düzenlenen, Buz Pateni Short Track (Kısa Kulvar) Federasyon Kupası-4 yarışları sona erdi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun faaliyet programında yer alan yarışmada, 18 kulüpten toplam 75 sporcu dereceye girmek için mücadele etti.

Palandöken 2 Binlik Buz Paten Salonu'nda devam organizasyonda sporcular 500, 1000 ve 1500 metre mesafe yarışları ile takım halinde bayrak yarışı yaptı. Yarışların ardından dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Ata Yetişken, AA muhabirine, organizasyonda dereceye giren sporcuların gelecek yıllarda yapılacak uluslararası şampiyonalarda Türkiye'yi başarıyla temsil edeceğini aktardı.

Yarışlarda sporcuların performanslarını görme fırsatı bulduklarını belirten Yetişken, "Sporcularımızın nasıl kendilerini yetiştirdiğini ve federasyonumuzun da bu konuda başarılı çalışmalar yaptığını sporcuların elde ettiği saniyelerden görüyoruz. Olimpiyatlara bilindiği üzere Furkan Akar'ı gönderiyoruz. İnanıyorum ki bu yarışlarda derece yapan çocuklar da gelecekte 2026 ve 2030'da bizi olimpiyatlarda temsil edecek ve hedef artık madalya" diye konuştu.

Organizasyonda, alınan sonuçlar şöyle:

"Junior A Kategorisi

Kadınlar:

1- Melike Selen

2- Hira Nur Güler

3- Aleyna Karabacak

Erkekler:

1- Murat Tahtaci

2- Ömer Faruk Saylar

3- Metehan Atan

Junior B Kategorisi

Kadınlar:

1- Aybüke Han

2- Suğdenaz Berrin Aydın

3- Damla Akan

Erkekler:

1- Muhammet Melik Cebanay

2- Yusuf Buğra Demirtaş

3- Muhammet Mert Yıldız

Junior C kategorisi

Kadınlar:

1- Sude Naz Kahraman

2- Bennu Azra Yapıcı

3- Rümeysa Biçer

Erkekler:

1- Muhammet Bozdağ

2- Toprak Efe Eroğlu

3- Mehmet Talha Yıldız

Junior D kategorisi

Kadınlar:

1- Derya Karadağ

2- Defne Çiğdem

3- Aylin Mumcu

Erkekler:

1- Yusuf Miraç Uludağ

2- Berat Efe Dal

3- Ahmet İnik

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