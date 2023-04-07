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Siber çeteye operasyon: 16 gözaltı

07.04.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya hesaplarından yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 16 zanlı gözaltına alındı.

Siber çeteye operasyon: 16 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’de bir kişinin bilişim sistemleri, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması yöntemiyle dolandırıldığı öne sürerek şikayetçi olması üzerine, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin 7 şüpheli hakkında çalışma başlatıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemeleri sonucu, şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden az para yatırıp çok kazanmayı vaat eden "kaldıraç sistemi"yle bu kişiyi 576 bin lira dolandırdığı belirlendi.
Çalışmalarını genişleten ekipler, dolandırıcılığın, Balıkesir’in yanı sıra Adana, Mersin, Karaman, Mardin, Şırnak ve İstanbul’daki 19 kişilik bir çete tarafından gerçekleştirildiği tespit etti.

Bunun üzerine şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon başlatan ekipler, zanlılardan 16’sını yakaladı. Yapılan incelemelerde, 2 şüphelinin cezaevinde, 1’inin ise yurt dışında olduğu anlaşıldı.
Yapılan aramalarda, 16 cep telefonu, 16 SİM kart, 1 flaş disk, 3 SD kart ele geçirildi. Ekipler, şüphelilerin 43 kişiyi 20 günde 5 milyon 100 bin lira dolandırarak zarara uğrattığını tespit etti.
Gözaltındaki şahıslar, sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildiler.

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