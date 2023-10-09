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Siber güvenlik rüzgarı Tübitak desteği ile Zonguldak’ta esecek

09.10.2023 08:08 | Son Güncelleme:
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Tübitak’ın destekleri ile Ekim ayı içerisinde Siber Güvenlik ve E-Gelecek temalı Bilim Söyleşi’si Zonguldak il merkezi ve ilçelerde ki İlkokul, Ortaokul ve Liselerde gerçekleşecek.

Siber güvenlik rüzgarı Tübitak desteği ile Zonguldak’ta esecek

Konu ile ilgili olarak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Semih Çakır şu açıklamaları yaptı:
“Her sene Ekim Ayı Dünyada Siber Güvenlik Farkındalık ayı olarak kutlanmaktadır. Tübitak Bilim Söyleşileri kapsamında Ekim Ayı içerisinde 09 Ekim Pazartesi günü Kdz. Ereğli Er demir İlkokulu’nda, 11 Ekim Çarşamba günü Kdz.Ereğli Mehmet Ali ve Kadri Yılmaz Anadolu Lisesi’nde, 18 Ekim Çarşamba günü Alaplı Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde, 20 Ekim Cuma günü Zonguldak Bahçelievler İlkokulu’nda ve 27 Ekim Cuma günü ise Göbü Ortaokul’unda öğrencilerimiz ile bir araya geleceğiz. Siber Güvenlik alanında öğrencilerimizi bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak ve kariyer planlarını bu alanda yapmaları hususunda onları yönlendirecek olmamız bizi memnun etmektedir."

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