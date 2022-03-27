Sibil Çetinkaya yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle büyüledi! 'Panter gibisin'

İçerik üreticisi Sibil Çetinkaya son zamanlarda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Bir kutlamaya katılan ünlü fenomen, tercih ettiği siyah elbisesiyle dikkat çekti.

GÖĞÜS DEKOLTELİ VE YIRTMAÇLI ELBİSESİYLE BEĞENİ TOPLADI

Fenomen Sibil Çetinkaya tarzı, pozları ve kariyeriyle gündeme geliyor.

Yırtmalı ve göğüs dekolteli elbisesiyle sosyal medyada beğeni topladı.

Sibil Çetinkaya'ya takipçileri, "Bayıldım sana", "Çok iyisin", "Panter gibisin" yorumları geldi.

1994 doğumlu Sibil Çetinkaya 28 yaşında.

Instagram'da, 'sibilcetinkaya' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor ve 494 bin takipçisi bulunuyor.



