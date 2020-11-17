Sıcak bölgelere göç eden leyleklerin yuvaları hazırlanıyor

Kentin, tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra birçok doğal güzelliği de barındırdığını belirten Öztürk, "Projemizi Saros bölgesinde uyguluyoruz. Bu bölgede aynı zamanda Gala Gölü Milli Parkı da bulunuyor. Bölgemiz yaklaşık 50 bin göç men kuşa ev sahipliği yapıyor." dedi.

Osmanlı Devleti zamanında da kuşların beslenmesi korunması ve barınması için vakıflar ve hastaneler kurulduğunu anlatan Öztürk, "Bu hassasiyetin yaşanması için Sayın Vali'mizin öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda ve yöre halkının destekleri, bölgedeki tesislerin katkılarıyla projemizi uyguluyoruz. Bu bölgede leyleklerin konaklaması ve üremeleri için yuvalar tesis ettik. Yuvaları TREDAŞ ekipleri elektrik direklerine monte etti. Leyleklerin gelişigüzel yuva yapması nedeniyle elektrik akımına kapılmalarının engellenmesi, elektrik hatlarında oluşan arızaların giderilmesi ve ekiplerin herhangi bir arızada daha verimli çalışması için yuvalarımız elektrik direklerine yapıldı."

- "Yangında 4 yavru leylek telef oldu"

Enez ilçesine bağlı Vakıf Köyü Muhtarı Alaattin Arıcı da köyün göçmen kuşların geçiş güzergahında bulunduğunu söyledi.

Köyde elektrik direklerindeki yuvalarda çok sayıda leyleğin yaşadığını anlatan Arıcı, "Bu yıl iki kez elektrik arızası nedeniyle direklerde yangın çıktı. Bir yangında maalesef 4 yavru leylek telef oldu. Diğerleri uçarak kurtuldu. Bu projeyle leyleklerin daha güvenli bir ortamda yaşamaları sağlanacak. Devlet yetkililerimize duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu.