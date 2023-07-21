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Sıcak hava, Mersin’de şehir merkezini boşalttı

21.07.2023 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de bir hafta önce başlayan sıcaklıklar devam ederken, Afrika sıcaklıklarının da etkisini göstermesiyle kent adeta hayalet şehir haline döndü.

Kentin en işlek yerlerinden olan Atatürk ve Silifke caddelerinde çok az sayıda insan dışarıda görülürken, sahil ise bomboş kaldı.
Meteorolojinin son verilerine göre Türkiye’de sıcaklıklar son zamanlarda normalin 6-7 derece üzerinde seyrediyor. Yarından itibaren Türkiye genelinde yeni bir sıcak hava dalgası görünecekken, sıcaklıklar normal değerlerin 6-10 derece üzerinde olacak. Ayrıca yer yer sıcaklık rekorları kırılacak. Afrika’dan gelen sıcak hava kütlesinin etkisinde kalacak olan kentler arasında olan Mersin’de de vatandaşlar adeta kent merkezini boşalttı. Kent merkezi ’hayalet kent’ gibi olan Mersin’de çok az sayıda insan dışarıda görülebiliyor. Kentin en işlek caddelerinden olan Atatürk ve Silifke caddelerinde çok az sayıda insan dışarıda görülürken, sahil ise bomboş kaldı. Dışarıya çıkan çok az sayıda vatandaş ise ya üstü kapalı banklarda ya da ağaçların gölgelerinin altında güneşten korundu.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, "Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden gelen son değerlendirmelere göre, halen bölgemizde etkili olan sıcak hava dalgasının, önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin 3 ile 8 derece üzerine çıkması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ilimizde beklenen sıcaklıklar 35 ile 42 derece arasında olacağından, bölgemizde yaşayan kronik rahatsızlıkları olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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