Sıcak havada serinlemek isteyen vatandaşlar denize koştu

Sıcaktan bunalan vatandaşlar Büyükçekmece sahilinde denize girdi. Yüzerek serinleyen vatandaşlar plajda denizin tadını çıkardı.

Büyükçekmece’de etkili olan sıcak hava sebebiyle vatandaşlar, sahil alanını tercih etti. Sıcak havadan bunalan vatandaşların bir kısmı denize girerken, diğer vatandaşlar kumsal şemsiyesinin altında serinledi. Yaz tatili ile beraber çocuklar denizin tadını çıkardı. Sahilde serinlemek için denize giren Hakan Yılmaz, "Hava çok sıcak ama keyfini çıkarıyoruz. Denizi ve güneşi çok seviyorum” dedi.

