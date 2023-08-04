YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Sıcak havada serinlemek isteyen vatandaşlar denize koştu

Sıcak havada serinlemek isteyen vatandaşlar denize koştu

04.08.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da hava sıcaklığının artmasıyla birlikte vatandaşlar sahillere akın etti.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar Büyükçekmece sahilinde denize girdi. Yüzerek serinleyen vatandaşlar plajda denizin tadını çıkardı.

Büyükçekmece’de etkili olan sıcak hava sebebiyle vatandaşlar, sahil alanını tercih etti. Sıcak havadan bunalan vatandaşların bir kısmı denize girerken, diğer vatandaşlar kumsal şemsiyesinin altında serinledi. Yaz tatili ile beraber çocuklar denizin tadını çıkardı. Sahilde serinlemek için denize giren Hakan Yılmaz, "Hava çok sıcak ama keyfini çıkarıyoruz. Denizi ve güneşi çok seviyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nesli tehlike altındaydı, bu sefer de Bingöl’de görüldüNesli tehlike altındaydı, bu sefer de Bingöl’de görüldü
Bir çok ilçede motosiklet çalan şahısları Bolvadin’de jandarma yakaladıBir çok ilçede motosiklet çalan şahısları Bolvadin’de jandarma yakaladı
Adıyaman'da iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandıAdıyaman'da iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Ağustos Pazar

İmsak
04:15
Sabah
05:57
Öğle
13:15
İkindi
17:08
Akşam
20:23
Yatsı
21:58

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Pazar

Enes eczanesi
Sultanbeyli
Samatya aruç eczanesi
Fatih
Batur eczane optik eczanesi
Kadikoy
Lavanta eczanesi
Sultangazi
Nimet eczanesi
Sariyer
Su eczanesi
Kartal
Demir eczanesi
Esenyurt
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yatak odasından gelen seslerle ihaneti düşündü! Gerçek başka çıktı

Yatak odasından gelen seslerle ihaneti düşündü! Gerçek başka çıktı

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Benzinlikte doğum yaptı! Bebeğini terk edip gitti

Benzinlikte doğum yaptı! Bebeğini terk edip gitti

Telefon alabilmek için 8 aylık bebeklerini sattılar! Savunmaları şaşırttı

Telefon alabilmek için 8 aylık bebeklerini sattılar! Savunmaları şaşırttı

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.