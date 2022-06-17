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Sıcak havada serinleten şelale "Kapuzbaşı"

17.06.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan, Türkiye'de en yüksekten dökülen takım şelalesi Kapuzbaşı, yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alıyor - İtalya'dan motosikletiyle gelen Filippo De Raffael: - "Çok büyüleyici bir yer. Buraya gelmek için 9 günde 4 bin kilometre yaptım, çok güzel şeyler gördüm"

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Aladağlar'ın zirvesindeki kar ve buzullardan beslenen Kapuzbaşı Şelalesi, suyun 76 metre yükseklikten dökülürken oluşturduğu rüzgar ve serinlik ile ziyaretçilerini ağırlıyor.

Aladağlar Milli Parkı'nda, kar kütleleri ve buzullardan beslenen 500 metrekarelik alandaki 7 şelalenin debisi, karların erimesiyle arttı.

Dağ yamaçlarından birbiri ardına akan şelaleler yerli ve yabancı turistlerce ziyaret ediliyor.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AA muhabirine, yaz aylarının kavurucu sıcaklarında buz gibi suyuyla serinleten şelalenin ilçenin önemli mekanları arasında yer aldığını söyledi.

Şelalenin suyunun içilebildiğini vurgulayan Öztürk, takım şelalelerinin yıl boyu binlerce kişiyi ağırladığını ifade etti.

Öztürk, şelalelerin suyunun karıştığı Zamantı Irmağı'nda rafting yapılması için de çalışmalara başladıklarını aktararak, ziyaretçilerin daha çok Adana, İzmir, Gaziantep, Mersin gibi hava sıcaklığının yüksek olduğu illerden geldiğini dile getirdi.

İtalya'dan motosikletiyle ülke ülke gezerek 4 bin kilometre sonra şelaleye ulaşan Filippo De Raffaele, "Çok büyüleyici bir yer. Buraya gelmek için 9 günde 4 bin kilometre yaptım, çok güzel şeyler gördüm. Gerçekten çok güzel. Kapuzbaşı, burası harika bir yer. Buranın güzelliğini tanımlayabilecek kelime bulamıyorum. Gerçekten çok hoş, güzel bir yer." ifadelerini kullandı.

Türk insanını "harikulade" olarak nitelendiren Filippo, yağmur nedeniyle zor durumda kaldığı bir beldede kapalı bir oteli sadece kendisi için açtıklarını, misafir ettiklerini söyledi.

Ziyaretçilerden Ahmet Akarsu ise arkadaşlarıyla şelaleye geldiklerini ve serinlediklerini belirtti.

Hacı Yıldırım da serinlemeye geldikleri şelaleyle ilgili, "Kapuzbaşı'nın bulunduğu yer soğuk, serin. Şu anda üşümeye başladım." dedi.

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