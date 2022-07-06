Sıcak yaz günlerine Kiğılı'dan stil önerileri

İSTANBUL (AA) - Kiğılı, erkekler için yaz mevsimine özel tasarladığı kombin alternatifleri sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, Kiğılı tarafından mevsim koşullarına uygun tasarlanan terletmeyen tişört, gümüş iyon teknolojisine sahip garnili gömlek ve kenevir lifinden üretilen pantolonlar, tarzını konuşturan erkeklerin şıklığını Kiğılı kalitesiyle yansıtıyor.

Kaliteli kumaş ve rahat kalıplarıyla öne çıkan parçaların tümü, konforundan ödün vermeyenlerin günlük temposuna ve seyahatlerine ayak uyduruyor.

Tişört, gömlek ve pantolonların güncel ihtiyaçlara uygun sürdürülebilir teknolojilerle donatılan yapısı, geniş renk gamıyla bütünleşerek zengin bir seçenek vadediyor.

- Sıcak havalarda rahat alternatif yüzde 100 pamuklu tişört

En çok tercih edilen renk seçeneklerinin buluştuğu yüzde 100 pamuklu tişörtler, gün boyu konfor sağlıyor. Polo yaka, bisiklet yaka, V yaka seçenekleriyle farklı kullanıcı beğenisine hitap eden tişörtler, şık kalıplarıyla erkeklerin duruşuna güç katıyor.

Canlı renk gamıyla, ürün, nefes alabilen kumaş dokusu sayesinde terlemeyi önlüyor. Tişörtlerin günlük kombinlerle uyum sağlayan yapısı, erkeklere hem iş hem de sosyal yaşamda ayrıcalık sunuyor.

İş yaşamının yoğun temposunda erkeklerin yardımına yetişen, Kiğılı’nın en yeni çözümü olan gümüş iyon teknolojisi ile hayata geçirilen garnili gömlek oluyor. Gömlekte garni olarak kullanılan gümüş içerikli kumaş, belirli oranlarda ya da tamamen, saf gümüş takviyesiyle üretilen nano kaplamalı ipliklerden oluşuyor.

Gümüşün sahip olduğu elektronlar, maruz kaldığı bakteri ve mikrobun kimyasal yapısını bozarak kumaş üzerinde çoğalmasını önlüyor ve mikrop aktivitesini sonlandırıyor.

- Kenevir lifinden gelen sağlık

Açıklamaya göre, yüksek dayanıklılık ve anti bakteriyel özellikleriyle öne çıkan kenevir lifinden üretilen Kiğılı pantolonlar, yaz sıcağına çözüm yaratıyor.

Aşınmaya karşı direnç, mukavemet, yüksek oranda nem çekme, boncuklanmama, anti bakteriyel özellik, UV koruma sağlama ve yüksek elektrostatik özellikleriyle güçlendirilen pantolon, en sıcak havalarda dahi kullanım rahatlığı sağlıyor. Pantolonun çevresel etki düşünülerek yapılan üretimi ise sürdürülebilirliğe katkı sunuyor.

Kiğılı mağazalarında bulunan tüm ürünler kigili.com adresinden de satışa sunuluyor. Tüm modelleri bir arada incelemek ve görmek isteyen müşteriler "Akıllı Alışveriş" uygulaması üzerinden 7/24 alışveriş yapabiliyor.

kigili.com adresinden alınan ürünler, 24 saat içerisinde adrese teslim ediliyor, kargo ücreti de alınmıyor.

