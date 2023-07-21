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Sıcaktan bunalan çocuklar derede serinledi

21.07.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Aydın’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarken, sıcaktan bunalan çocuklar Tabakhane Deresi’ne girerek serinledi.

Sıcaktan bunalan çocuklar derede serinledi

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte ülke genelinde hava sıcaklıkları artmaya başlarken, Aydın’da da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladı. İl genelinde termometreler 40 derecenin üzerine çıkarken vatandaşlar da serinlemenin yollarını aramaya başladı. Efeler ilçesinde sıcaktan bunalan bazı çocuklar ise Tabakhane Deresi’ne girerek serinlemeye çalıştı. Pınarbaşı Mesire Alanı’ndan geçen dereye akın eden çocuklar, sığ ve tatlı suda hem yüzmenin keyfini doyasıya eğlenerek çıkarıyor hem de sıcaklarda serinliyor.

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