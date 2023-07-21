Sıcaktan bunalan çocuklar derede serinledi

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte ülke genelinde hava sıcaklıkları artmaya başlarken, Aydın’da da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladı. İl genelinde termometreler 40 derecenin üzerine çıkarken vatandaşlar da serinlemenin yollarını aramaya başladı. Efeler ilçesinde sıcaktan bunalan bazı çocuklar ise Tabakhane Deresi’ne girerek serinlemeye çalıştı. Pınarbaşı Mesire Alanı’ndan geçen dereye akın eden çocuklar, sığ ve tatlı suda hem yüzmenin keyfini doyasıya eğlenerek çıkarıyor hem de sıcaklarda serinliyor.

