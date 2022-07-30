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Sıcaktan bunalan sahipsiz köpekler klimalı mağazalarda serinliyor

30.07.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bazı mağaza ve kafeler, sıcaktan etkilenen sokak hayvanlarını serin olan iş yerlerine alıyor

DENİZLİ (AA) - ALİ BİLGE - Denizli'de klimalı mağaza ve kafeler, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklardan bunalan sahipsiz köpeklere ev sahipliği yapıyor.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı kentte günlük yaşam olumsuz etkilendi. Özellikle öğle saatlerinde sokak ve caddelerde insan yoğunluğu azalırken, bunaltan sıcaklardan halkın yanı sıra diğer canlılar da nasibini aldı.

Pamukkale ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan bazı mağaza ve kafelerin işletmecileri, sıcaktan etkilenen sahipsiz hayvanları serin olan iş yerlerine alıyor.

Caddedeki klimalı iş yerlerine giren hayvanlar, bir köşede yatarak serinliyor. Müşteriler, genellikle uyuyan hayvanları rahatsız etmemek için dikkatli şekilde yanlarından geçiyor, bazıları da sahipsiz köpekleri seviyor.

Müşterilerden Cansu Cengiz, AA muhabirine, "Denizli'de son günlerde sıcaklıklar arttı. Rastgele mağazanın önünden geçerken içeri girdim ve vitrinlerin altlarında sevimli dostlarımızı gördüm." ifadelerini kullandı.

Zeynep Nur Yılmaz da sahipsiz hayvanların mağazaya gelip serinlemesinden mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Sahipsiz hayvanların mağazada bulunmasından rahatsızlık duymadığını ifade eden Mete Şahinarslan da "Onların bizim sevgimizden başka bir şeye ihtiyaçları yok." ifadelerini kullandı.

Mağaza çalışanı Zeynep İndistan da sahipsiz hayvanların sıcaktan bunalınca içeri girip serinlediğini ve müşterilerin de zaman zaman onları sevdiğini söyledi.

Bir giyim mağazasında çalışan Gözde Demirhan da sahipsiz köpeklerin mağazanın vitrinleri arasında serinlediğini, müşterilerin de sıcak hava nedeniyle bu durumu anlayışla karşıladığını ifade etti.

Sahipsiz köpekler mağazaların yanı sıra bulvar üzerindeki kafelere girdiğini söyleyen çalışanlardan Gamze Durmaz, kafenin içine gelen sahipsiz köpeklerin zararsız olduklarını, müşterilere kendilerini sevdirdiklerini dile getirdi.

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