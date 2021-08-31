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Sıcaktan etkilenen büyükbaş hayvanları Kars Çayı'nda yıkayarak serinletiyorlar

31.08.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcaktan etkilenen büyükbaş hayvanları Kars Çayı'nda yıkayarak serinletiyorlar

Besiciliğin yaygın olduğu Kars'ta, köylüler sıcaktan etkilenen büyükbaş hayvanlarını Kars Çayı'nın serin sularında yıkıyarak rahatlatıyor.

Kentte zaman zaman mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor.

Arpaçay ilçesine bağlı Küçükçatma köyündeki bazı besiciler, büyükbaş hayvanlarını çayda yıkayarak serinlemelerini sağlıyor.

Hayvanlarıyla suya girerek yüzme keyfi yaşayan besicilerin bu anları, renkli görüntüler oluşturuyor.

Köylülerden Coşkun Ulaş, AA muhabirine, havaların çok sıcak gittiğini ve hayvanlarının da bundan etkilendiğini söyledi.

Her gün öğlen saatlerinde hayvanları suya sokarak serinlettiklerini ifade eden Ulaş, şöyle konuştu:

"Bu yıl havalar çok sıcak, günün büyük bölümü dışarıda kalan hayvanlar ise ister istemez bu sıcaktan etkileniyor. Biz de hayvanlarımız sıcaktan etkilenmesin diye öğlen olunca evlere getiriyoruz, hemen köyün yanından geçen Kars Çayı'na sürüyoruz. Burada da onları tek tek yıkayarak serinletiyoruz. Bizim için keyifli de oluyor, işimiz de bitti mi hayvanları tekrardan otlamaya gönderiyoruz."

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