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Sıcaktan etkilenen manda ve atlar Karacabey Longozu'nda serinliyor

20.06.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcaktan etkilenen manda ve atlar Karacabey Longozu'nda serinliyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde sıcak havadan etkilenen manda ve atlar, longozda (su basar ormanı) bulunan su birikintilerinde serinliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün koruması altındaki Karacabey Longozu, yakın kırsal mahallelerin sakinlerine ait mandalara ve İzmir'den Bursa'ya yaklaşık bir asır önce göç eden Yörüklerin doğaya saldığı Orta Asya kökenli atlara da ev sahipliği yapıyor.

Longozdaki otlaklarda beslenen hayvanlar, havanın ısınmasıyla girdikleri sulak alanlarda güneşin etkisinden korunmaya çalışıyor.

Hayvanların longozda beslenip sulak alanlarda serinlediği anlar drone ile görüntülendi.

Manda ve atların suda serinlemeleri güzel görüntüler oluşturdu.

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