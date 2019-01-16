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Şiddetli fırtına Anamur'da panik yarattı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 16.01.2019 12:41 | Son Güncelleme

Mersin'in Anamur ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtına büyük paniğe neden oldu. Vatandaşlara zor anlar yaşatan fırtına kameralara saniye saniye yansıdı.

Anamur'a bağlı Ören Mahallesi'nde oturan Yusuf Zengin, ilçede oluşan fırtına etkisi ile dairesinin karşısındaki blokların çatısındaki tuğlaların ve su tahliye borularının uçma anını kayıt altına aldı.

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Araçların üzerine düşen tuğlaların ve çatı parçalarının anbean kaydedildiği görüntüde binanın giriş kapılarının çarparak parçalanması ve o esnada içeriye girmeye çalışan 2 kişinin da görüntüleri yansıdı.

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Kayıt sırasında karşı bloktan fırtınanın kopardığı bir tuğla ise kayıt yapan Zengin’in hemen yanındaki duvara çarptı. Zengin, tehlikeyi birkaç santimetre ile atlatırken meydana gelen fırtınada, bir evin çatısı, duvarları ve bir seranın çöktüğü öğrenildi.

DHA

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mersin Anamur hortum

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