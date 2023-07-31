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Side Sualtı Müzesi, dalış ve tarih meraklılarını deniz dibinde zaman yolculuğuna çıkarıyor

31.07.2023 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin ilk su altı müzesi olan Side Sualtı Müzesi, sahip olduğu 117 heykelden oluşan koleksiyonuyla dalış ve tarihe ilgi duyanları konuk ediyor.

Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi tarafından Manavgat ilçesinde yaptırılan ve 2015 yılında açılan Side Sualtı Müzesi, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görmeye devam ediyor.

Dalış yapan turistler, Side'nin yaklaşık 1,5 mil açığında, 11, 18 ve 24 metre derinliklerde bulunan ve Anadolu medeniyetinin zenginliklerini anlatan 117 heykelin sergilendiği müzeyi geziyor.

Müzeyi görüntüleyen su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, AA muhabirine, her yıl 15-16 milyon turistin sadece Antalya'ya geldiğini belirterek, bunların büyük çoğunluğunun da deniz, kum ve güneş tatili yaptığını söyledi.

Kovid-19 salgınından sonra dünyada su altı turizminde ciddi bir artış gözlemlendiğini dile getiren Ceylan, Antalya'nın da bu turizmden önemli bir pay alması gerektiğini vurguladı.

Ceylan, su altı turizminde Antalya'nın Kaş ilçesinin ön plana çıkmasına karşın, Manavgat ilçesinde yer alan Türkiye'nin ilk su altı müzesi Side Sualtı Müzesi'nin, sertifikalı dalıcılar tarafından büyük ilgi gördüğünü anlattı.

Su altı fotoğrafçısı Mustafa Emre Kolbakır ile yaptıkları dalışta, Side'nin yaklaşık 1,5 mil açığında 11, 18 ve 22 metre derinlikte deve kervanı, Poseidon, Mevleviler, Kurtuluş Savaşı ve çiçek bahçesi temalı 117 heykeli görüntülediklerini aktaran Ceylan, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar dünyanın birçok yerinde binlerce kez dalış yaptım. Bunların içerisinde Side Sualtı Müzesi gerçekten muazzam güzelliği ile en beğendiğim yerlerden biri oldu. Su altında görüş mesafesi Kaş'a çok yakın. Müzede yer alan 117 heykelin her biri ayrı güzellikte. Ancak bazı eserlerin hırpalanmış olduğunu gördük. Zarar gören eserlerin bir an önce eski haline dönüştürülmesi gerekiyor."

Türkiye'nin, su altı turizminde dünyada çok fazla ilgi uyandırdığının altını çizen Ceylan, bu yönde yapılacak tanıtımlarla daha fazla turistin ülkeye gelmesinin sağlanabileceğini kaydetti.

Dalış eğitmeni Ferhat Tekin de Türkiye'de su altı müzesini bilmeyen çok sayıda kişinin bulunduğuna dikkati çekerek, "Side'ye dalış için yaklaşık 15 bin turist geliyor." dedi.

Tekin, su altı müzesinin, Türkiye'de görülebilecek en güzel yerlerden biri olduğunu sözlerine ekledi.

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