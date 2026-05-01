Sidiki Cherif'ten korkunç istatistik! Ligin dibine demir attı

Fenerbahçe'de, büyük umutlarla transfer edilen Sidiki Cherif yokları oynuyor. Sarı-lacivertli yönetimin, kiralama bedeli ve zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte toplamda 22 milyon Euro'ya (4+18) kadrosuna kattığı Sidiki Cherif, performansıyla camiaya büyük bir hayal kırıklığı yaşatıyor.

22 MİLYON EURO'LUK BÜYÜK HÜSRAN

19 yaşındaki Sidiki Cherif, kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 15 resmi müsabakada sahaya çıkan Cherif, rakip fileleri sadece 3 kez havalandırabildi.

LİGİN EN KÖTÜLERİ ARASINDA

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat! Faiz Oranı %1,29 Vade 6 Ay Toplam Tutar 50.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Sidiki Cherif'in istatistikleri de yaşanan bu hücum krizini gözler önüne seriyor. Forma giydiği maçlarda 6 net gol pozisyonundan yararlanamayan 19 yaşındaki oyuncu, maç başına 0.55'lik oranla sarı-lacivertli takımın en çok gol kaçıran oyuncusu unvanını ele geçirdi.

Bu korkunç istatistik, Cherif'i sadece takımının değil, aynı zamanda Trendyol Süper Lig'in de en kötü 5 forvetinden biri konumuna düşürdü.