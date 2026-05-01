Sidiki Cherif'ten korkunç istatistik! Ligin dibine demir attı

Fenerbahçe'de, büyük umutlarla transfer edilen Sidiki Cherif yokları oynuyor. Sarı-lacivertli yönetimin, kiralama bedeli ve zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte toplamda 22 milyon Euro'ya (4+18) kadrosuna kattığı Sidiki Cherif, performansıyla camiaya büyük bir hayal kırıklığı yaşatıyor.
19 yaşındaki Sidiki Cherif, kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 15 resmi müsabakada sahaya çıkan Cherif, rakip fileleri sadece 3 kez havalandırabildi.
Sidiki Cherif'in istatistikleri de yaşanan bu hücum krizini gözler önüne seriyor. Forma giydiği maçlarda 6 net gol pozisyonundan yararlanamayan 19 yaşındaki oyuncu, maç başına 0.55'lik oranla sarı-lacivertli takımın en çok gol kaçıran oyuncusu unvanını ele geçirdi.
Bu korkunç istatistik, Cherif'i sadece takımının değil, aynı zamanda Trendyol Süper Lig'in de en kötü 5 forvetinden biri konumuna düşürdü.
Okuyucu Yorumları 0 yorum