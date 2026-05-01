Sidiki Cherif'ten korkunç istatistik! Ligin dibine demir attı

Fenerbahçe'nin dev bir yatırımla kadrosuna kattığı Sidiki Cherif beklentilerin altında kalarak eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Sidiki Cherif'ten korkunç istatistik! Ligin dibine demir attı
Emre Şen
Sidiki Cherif

Sidiki Cherif

FRA Fransa
Yaş: 20 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Fenerbahçe'de, büyük umutlarla transfer edilen Sidiki Cherif yokları oynuyor. Sarı-lacivertli yönetimin, kiralama bedeli ve zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte toplamda 22 milyon Euro'ya (4+18) kadrosuna kattığı Sidiki Cherif, performansıyla camiaya büyük bir hayal kırıklığı yaşatıyor.

22 MİLYON EURO'LUK BÜYÜK HÜSRAN

19 yaşındaki Sidiki Cherif, kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 15 resmi müsabakada sahaya çıkan Cherif, rakip fileleri sadece 3 kez havalandırabildi.

LİGİN EN KÖTÜLERİ ARASINDA

Sidiki Cherif'in istatistikleri de yaşanan bu hücum krizini gözler önüne seriyor. Forma giydiği maçlarda 6 net gol pozisyonundan yararlanamayan 19 yaşındaki oyuncu, maç başına 0.55'lik oranla sarı-lacivertli takımın en çok gol kaçıran oyuncusu unvanını ele geçirdi.

Bu korkunç istatistik, Cherif'i sadece takımının değil, aynı zamanda Trendyol Süper Lig'in de en kötü 5 forvetinden biri konumuna düşürdü.

