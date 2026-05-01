Amedspor'un tarihi maçı öncesi olay çıktı! Iğdır FK taraftar grubu ateşi yaktı

Türk futbolunda heyecanın zirve yaptığı haftalarda, Süper Lig'e yükselme hesapları yapan Amedspor, tarihi bir viraja giriyor. Sezon başından beri sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Diyarbakır temsilcisi, yarın oynayacağı o kritik 90 dakikaya adeta sezonun maçı gözüyle bakıyor.

KAZANIRSA SÜPER LİG BİLETİNİ ALACAK

Kader maçında hiçbir iddiası bulunmayan Iğdır FK ile karşılaşacak Amedspor, bu mücadeleyi kazanması durumunda Süper Lig'e yükselecek.

IĞDIR FK TARAFTARLARI MAÇA KİTLENDİ!

Amedspor cephesinde nefesler tutulmuşken, maçın oynanmasına kısa bir süre kala sosyal medyada tansiyon bir anda fırladı. Ligde herhangi bir iddiası bulunmayan ve maça prestij amacıyla çıkacak olan Iğdır FK'yı gaza getiricek hamle Iğdır FK'nın taraftar grubu Payegan'dan geldi.

Yapılan bu paylaşım sosyal medyada kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.