Siemens elektrik ürünlerinde online dönem

İSTANBUL (AA) - Siemens Türkiye, yeni nesil dijital platformu DigiOneNow'ı hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens Türkiye, şirketin 4 temel stratejisinden biri olan "Müşteri Etkisi" kapsamında online platformu DigiOneNow'ı pazara sundu.

Geliştirilen platform pek çok sektöre hitap ediyor ve günlük ihtiyaçların giderilmesini hızlandırıyor, maliyet ve zaman avantajı sunarak kullanıcıları destekliyor. Platformda ürün ve çözümlere hızlı ulaşmanın yanı sıra Siemens Türkiye müşterileri, aynı zamanda tüm iş süreçlerini DigiOneNow ile dijitalleştirerek çağın gerekliliklerine hızla adapte olabilecek.

Network geliştirme ve potansiyel iş birliklerini hayata geçirmek de DigiOneNow ile mümkün olacak.

Platform çok geniş bir hedef kitleye hitap ediyor. Siemens ürün ve çözümlerini satın almak isteyen nihai müşteriler, pano üreticileri, elektrikçiler ve makine imalatçıları ile orta ve büyük ölçekli projeler geliştiren ve satın alma yapan endüstriyel işletmeler DigiOneNow'da buluşuyor. Platform, kullanıcılara ayrıca partner stoklarının gerçek zamanlı sorgulanması ve online teklif talep edilmesi, tek-tık'la online alışveriş, teknik eğitimler ve son müşteriye yönelik kampanyalar gibi birçok avantaj sunuyor.

Çoklu stok arama modülü ile fark yaratan platform, müşterilerin talep ettiği birden fazla üründen oluşan ürün listesini aratarak binlerce ürünün Siemens'in iş ortaklarındaki anlık stok durumunu tek tıkla sorgulayabilmesine ve ilgili iş ortağından teklif alabilmesine olanak sağlayarak öne çıkıyor.

DigiOneNow, bu özellik ile Siemens elektrik ürünlerine ulaşmak isteyenlere de zaman tasarrufu sağlıyor.

- "Türkiye'de dijital dönüşümü sahipleniyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Türkiye Elektrik ve Elektrifikasyon Ürünleri Direktörü Eylem Korucuoğlu, Siemens Türkiye olarak Türkiye'de dijital dönüşümü sahiplendiklerini, ürün ve çözümlerle endüstrilerin dijital dönüşümüne katkı sağladıklarını ve müşterilerine dijital dünyanın avantajlarını sunarak onları desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

Korucuoğlu, "Son olarak hayata geçirdiğimiz DigiOneNow da bu vizyonun somut bir çıktısı. Dijitalleşme, tüm dünyada satın alma davranışlarında da değişikliğe neden oldu ve online satışlar müşterilerin yeni tercihi oldu. Bu bakış açısıyla geliştirdiğimiz DigiOneNow'ı elektrik ürünleri pazarındaki tüm müşterileri kucaklayan ve tek bir çatıda buluşturan yeni nesil dijital bir ekosistem olarak hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

