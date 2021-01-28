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Siemens Gamesa Üst Yöneticisi Krogsgaard: “Türkiye’nin büyüme potansiyeline güveniyoruz”

28.01.2021 12:29 | Son Güncelleme:
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Siemens Gamesa Üst Yöneticisi Krogsgaard: “Türkiye’nin büyüme potansiyeline güveniyoruz”

İZMİR (AA) - Siemens Gamesa Onshore Global Üst Yöneticisi (CEO) Lars Bondo Krogsgaard, rüzgar enerjisi sektörünün Türkiye’de yerli ve yabancı yatırımcıların ilgi odağı olduğunu ve Türkiye’nin büyüme potansiyeline güvendiklerini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Krogsgaard, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyanın iklim değişikliğine dikkatini çekmesini sağladığını ve yenilenebilir enerjinin önemini daha da arttırdığını kaydetti.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının başında gelen rüzgar enerjisi sektörünün Türkiye’de de yerli ve yabancı yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ettiğine işaret eden Krogsgaard, “SGRE (Siemens Gamesa Renewable Energy), Türkiye’nin büyüme potansiyeline güveniyor. SGRE, deneyimini, bilgi birikimini, en son teknolojilerini ve elbette yatırımlarını ülkeye taşıyarak pazarın büyük potansiyeline ulaşmasını sağlayabilir.” ifadelerini kullandı.

Krogsgaard, enerji geçişinin Kovid-19 salgınından sonra hızlanabileceğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Salgın, yenilenebilir enerjinin merkezi bir rol oynadığı sürdürülebilir ekonomik gelişim modelleri tasarlama ihtiyacına dikkati çekti. Bu nedenle, bu kriz hükümetlerin iklim değişikliğini azaltma taahhütlerini yerine getirmeleri için bir fırsat oluşturabilir. Türkiye, büyüyen ekonomisi, artan nüfusu, enerji ihtiyacı, mükemmel rüzgar enerjisi kaynakları, güçlü tedarik zinciri ve destekleyici hükümeti ile büyümeye devam etmek ve enerji karışımında oldukça ihtiyaç duyulan yerel kaynakları artırmak için rüzgar enerjisi açısından uygun temellere sahip. Sektörün, uzun vadeli teşvik programları konusunda netlik sağlayacak yeni düzenleyici çerçeveyi ivedilikle açığa kavuşturması ve güçlendirmesiyle, ilave yatırımların önü açılacaktır.”

Siemens Gamesa, Türkiye'de rüzgar türbini nasel (gövde) fabrikası ve Ar-Ge merkezi yatırımı yapan ilk ve tek rüzgar türbini üreticisi olma özelliği taşıyor.

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