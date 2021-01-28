Siemens Gamesa Üst Yöneticisi Krogsgaard: “Türkiye’nin büyüme potansiyeline güveniyoruz”

İZMİR (AA) - Siemens Gamesa Onshore Global Üst Yöneticisi (CEO) Lars Bondo Krogsgaard, rüzgar enerjisi sektörünün Türkiye’de yerli ve yabancı yatırımcıların ilgi odağı olduğunu ve Türkiye’nin büyüme potansiyeline güvendiklerini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Krogsgaard, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyanın iklim değişikliğine dikkatini çekmesini sağladığını ve yenilenebilir enerjinin önemini daha da arttırdığını kaydetti.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının başında gelen rüzgar enerjisi sektörünün Türkiye’de de yerli ve yabancı yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ettiğine işaret eden Krogsgaard, “SGRE (Siemens Gamesa Renewable Energy), Türkiye’nin büyüme potansiyeline güveniyor. SGRE, deneyimini, bilgi birikimini, en son teknolojilerini ve elbette yatırımlarını ülkeye taşıyarak pazarın büyük potansiyeline ulaşmasını sağlayabilir.” ifadelerini kullandı.

Krogsgaard, enerji geçişinin Kovid-19 salgınından sonra hızlanabileceğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu: