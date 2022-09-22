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Siemens Healthineers'tan alzaymıra karşı güç birliği

22.09.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Dr. Başar Bilgiç: - "Her 10 aileden birinin alzaymır hastası akrabası var. Ülkemizde toplumun en hızlı büyüyen kesiminin yaşlılardan oluştuğu düşünüldüğünde, bu rakamların daha da artması bekleniyor" - Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Enis Sonemel: - "Yapay zeka tabanlı çözümlerimiz manyetik rezonans görüntüleme (MR) muayenelerinde kullanılarak parkinson, alzaymır veya farklı demans hastalıklarının teşhis edilme sürecine yardımcı oluyor"

İSTANBUL (AA) - Siemens Healthineers liderliğinde Türkiye Alzheimer Derneği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanlığı ve BİMTAŞ iş birliğiyle 21 Eylül Dünya Alzaymır Günü kapsamında, alzaymır hakkında bilinç oluşturma hedefiyle bilgilendirici bir kitapçık tasarlandı.

Siemens Healthineers açıklamasına göre, hastalık ve hasta bakımı ile ilgili bilgilerin yer aldığı kitap, hafıza güçlendirici çeşitli bulmaca ve mandalalardan oluşuyor. Kitabın dağıtımı ise İBB iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Dünya Alzaymır Günü için planlanan projede, kamuoyunun dikkatini alzaymır hastalığına çekmek amacıyla içeriğinde alzaymır hastalığı ve hasta bakımı hakkında bilgilendirmelerin de bulunduğu bir bulmaca ve mandala kitapçığı hazırlandı.

Türkiye Alzheimer Derneği'nin uzman görüş ve önerileriyle hazırlanan kitapçık, İBB Halkla İlişkiler Dairesi tarafından yerinde çözüm ve mobil çözüm noktalarında İstanbullulara ulaştırıldı. Alzaymırın habercisi olan belirtilere hakim olmak, hastalığın teşhisi ve kesin tanısı için hayati önem arz ediyor.

Yaşla birlikte ilerleyen ve basit gündelik işlerin bile yerine getirilmesinde sorunlar yaratan unutkanlık, alzaymır hastalığının belirtisi olabiliyor. Diğer tüm hastalıklarda olduğu gibi alzaymırın da erken teşhisi hastalığın izlenmesi ve yavaşlatılması için kritik önem arz ediyor. Siemens Healthineers, bilgisayarlı görüntüleme sistemleriyle başta alzaymır olmak üzere nörolojik hastalıkların tanı ve teşhisi için çözümler üretiyor.

- "Bulguları hem kendinde hem de yakınlarında gözlemleyenlerin doktora başvurması oldukça önemli"

Açıklamada görüşlerin yer verilen Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Dr. Başar Bilgiç, yaşla gelen ciddi ve günlük hayatı etkileyen unutkanlıklar, karar vermekte güçlük çekme, ruh hali veya duygu değişikliklerin hastalık için ciddiye alınması gereken çok önemli bulgular olduğunu aktararak, "Bu bulguları hem kendinde hem de yakınlarında gözlemleyenlerin doktora başvurması oldukça önemli." ifadesini kullandı.

Bilgiç, her 10 aileden birinin alzaymır hastası akrabası olduğunu belirterek, "Ülkemizde toplumun en hızlı büyüyen kesiminin yaşlılardan oluştuğu düşünüldüğünde, bu rakamların daha da artması bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Enis Sonemel de Siemens Healthineers olarak geliştirdikleri görüntüleme sistemleriyle hastalıkların erken ve doğru teşhisi için çözümler ürettiklerini bildirdi.

Sonemel, "Bu çözümlerimizden bir tanesi de nöroloji alanında geliştirdiğimiz bilgisayarlı görüntüleme sistemlerimiz. Yapay zeka tabanlı çözümlerimiz manyetik rezonans görüntüleme (MR) muayenelerinde kullanılarak parkinson, alzaymır veya farklı demans hastalıklarının teşhis edilme sürecine yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Siemens Healthineers olarak geliştirmekte oldukları teknolojilerle toplum sağlığına sundukları katkıların dışında, sağlık okuryazarlığının ve toplumsal farkındalığın artmasını çok önemsediklerini vurgulayan Sonomel, şunları kaydetti:

"Bu alanlarda fayda sağlamak üzere çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Haziran ayında detaylarını paylaştığımız Sağlık Okuryazarlığı Araştırmamız sonrasında bu alanda önemli ölçüde farkındalık oluşturduk. Kamuoyunda bilinç oluşturmak amacıyla çalışmalarımızı çeşitlendirmek ve sürdürmek istiyoruz. 21 Eylül Dünya Alzaymır Günü'ne yönelik olarak bilgilendirici kitapçığımız da bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz projelerden birini oluşturuyor."

- "Alzaymır hastalığı ve alzaymır hastalarının bakımı hakkında halkımızı bilgilendirerek fayda sağlamayı amaçlıyoruz"

İBB Sağlık Dairesi Başkanı Dr. Önder Yüksel Eryiğit ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Sağlıklı kent, sağlıklı yaşam" vizyonuyla sürdürülebilir, sağlıklı bir yaşam sunmak için toplumun halk sağlığını önceliklendirerek koruyucu, önleyici tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yurttaşlara sunduklarını bildirdi.

Eryiğit, "Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçirerek dünyada ve Türkiye'de birçok belediyeye ilham kaynağı olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kuşkusuz en önemli hizmetlerini toplum sağlığı alanında Sağlık Dairesi Başkanlığı çatısı altında; ayakta teşhis ve tedavi, evde sağlık, psikolojik danışmanlık, vektörlerle mücadele, yaşlı bakım, bağımlılıkla mücadele ve rehabilitasyon hizmetleri gibi geniş bir yelpazede halkımıza sunuyoruz. Ücretsiz vermiş olduğumuz bu hizmetlerden vatandaşlarımız Alo 153 çözüm merkezi üzerinden kolaylıkla faydalanabiliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de yaşlanmaya paralel artış gösteren alzaymır hastalığında hasta sayısının her geçen yıl artış gösterdiğini kaydeden Eryiğit, "Yakın gelecekte dünyanın en fazla alzaymır hastasına sahip ülkelerinden biri olabiliriz. Bu öngörü doğrultusunda önleyici bir faaliyet gerçekleştirerek alzaymır hastalığı ve alzaymır hastalarının bakımı hakkında halkımızı bilgilendirerek fayda sağlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Sağlıklı kentlerin koşulu olarak sağlıklı vatandaşların öneminin farkındayız"

BİMTAŞ Genel Müdürü Özgür Bora Yaprak ise BİMTAŞ olarak kenti ilgilendiren tüm konuların doğal olarak gündemlerinde yer aldığını, çalışmaları kapsamında kentin geleceğine dair projeleri yaparken aynı zamanda güne dokunan projelerin paydaşı olmaktan da büyük mutluluk duyduklarını aktardı.

Yaprak, "Kentimizi ve kent yaşantımızı ilgilendiren tüm alanlarda sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve toplumun ilgili kesimlerine dokunan çalışmalara paydaşlık yapmanın hepimizin hem bireysel hem de kurumsal görevleri arasında yer aldığına inanıyorum. Sağlıklı kentlerin koşulu olarak sağlıklı vatandaşların öneminin farkındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık okuryazarlığı ve farkındalığını sağlamayı amaçlayan bu projede yer almanın kendileri için oldukça kıymetli olduğuna işaret edene Yaprak, "Sayıları 300 bini aşan alzaymır hastası yaşlımız bizim için aileleriyle bir bütün olarak önem taşıyor. Bu nedenle sadece hastaları değil, hanehalkındaki diğer kişileri de kapsayan önleyici ve destekleyici nitelikteki bu kitapçığı önemli ve değerli buluyorum." ifadelerini kullandı.

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