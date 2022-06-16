Siemens Türkiye ile Türk-Alman Üniversitesi’nden dijital endüstride iş birliği

İSTANBUL (AA) - Türk-Alman Üniversitesi (TAÜ) ile iş birliğine giden Siemens Türkiye, geleceğe yön verecek önemli konuların başında gelen dijital endüstri alanındaki laboratuvarını hizmete açtı.

Siemens Türkiye açıklamasına göre, şirket, ülkede teknoloji ve inovasyonun gelişimine katkı sağlamak ve bu konuda nitelikli nesiller yetiştirmek adına kurduğu iş birliklerine devam ediyor.

Son olarak TAÜ ile iş birliğine giden şirket, bu kapsamda özellikle dijital endüstri uygulamalarının gelişimine katkı sağlayacak. TAÜ bünyesinde kurulan Siemens Dijital Endüstri Laboratuvarının açılış töreni, TAÜ Beykoz Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

Açılışı gerçekleştirilen Siemens Dijital Endüstri Laboratuvarı, altyapı desteği sağlayacağı pek çok çeşitli alandan eğitim programıyla Türkiye’de Dijital Otomasyon alanında öncü mühendisler yetiştirmeyi hedefliyor. Laboratuvarlar, mühendislik başta olmak üzere dijitalleşen ve otomatize olmaya hazır pek çok alanda çalışılmasına katkı sağlayarak, ilgili alanlarda yetkin kişilerin çalışmalarına imkân tanıyor.

Siemens Türkiye, Part-Time Öğrenci Programı kapsamında her yıl TAÜ ile 4. Sınıf Mekatronik veya Informatik Bölümü öğrencilerine yarı zamanlı çalışma imkânı sunuyor ve mezuniyetlerinden sonra AR-GE bölümünde istihdam olanağı da sağlıyor.

Mekatronik ve Informatik ders müfredat içeriklerine de destek veren Siemens Türkiye’den uzmanlar, kendi alanları ile ilgili derslere katılıyor. Bu sayede şirket, TAÜ–Siemens Robotik Programı kapsamında STEM’e ilginin artmasına ve üniversite öğrencilerinin pratik çalışma imkânı kazanarak daha yetkin bir şekilde mezun olmalarına katkı sağlıyor.

Gelecek yıl için TAÜ Makina Bölümü Temel Staj Laboratuvarı kurulması için de çalışmalarını sürdüren Siemens Türkiye, aynı zamanda Siemens Kartal kampüsünde TAÜ – Siemens Digital Teknolojiler sertifika programı ve Master programı verilmesi konusunda da faaliyetlerine devam ediyor.

- "Günümüze ve geleceğe yön veren alanları düşündüğümüzde dijital endüstrilerin ilk sıralarda geldiğini görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Gelis, mühendislik ve teknoloji şirketi olduklarını ve en önemli yetkinlik alanları olan inovasyonun gelişimine katkıda bulunmayı sorumluluklarından biri olarak gördüklerini ifade etti.

Gelis, "Ülkemizdeki uzman açığını kapatmak için üniversite-iş dünyası birlikteliklerinin çok önemli olduğunun bilinciyle Türk-Alman Üniversitesi ile başlayan iş birliğimizin memnuniyetini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

TAÜ’nün kısa sürede gelmiş olduğu seviyenin gelecek için umut olduğunu kaydeden Gelis, eğitim alanında gerçekleştirmekte oldukları iş birliklerinin TAÜ’nün araştırma kapasitesinin gelişmesiyle önümüzdeki yıllarda araştırma alanında da artırmasını arzuladıklarını aktardı.

Gelis, TAÜ’ye endüstriyel otomasyon ve dijital ikiz teknolojilerinin uygulama derslerinin gerçekleştirileceği bir eğitim laboratuvarı kurduklarını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Günümüze ve geleceğe yön veren alanları düşündüğümüzde dijital endüstrilerin ilk sıralarda geldiğini görüyoruz. Ancak bu alanda teorik bilgilerin pratik uygulamalarla desteklenmesi çok önemli. Bu alanda geleceğin uygulayıcıları olan öğrencilerin daha yolun başındayken güçlü bir temel edinmesi gerekiyor. Bu temel, sentez becerilerini geliştirmeleri, böylece gençlerimize yeni sorunlara yeni yanıtlar üretebilmeleri için gerekli iç görü ve donanım ile inovatif fikirler üretebilen, açık fikirli gençlerin yetişmesine önemli bir katkı sağlıyor."

Siemens Türkiye AR-GE Merkezi ve IT Direktörü Erdem Alptekin ise AR-GE'nin en güçlü oldukları konulardan biri olduğunu belirterek, Siemens’in dünya çapında AR-GE’ye ayırdığı bütçenin 4,9 milyar dolar olduğunu ve sadece AR-GE’de 42 binden fazla yetkin ve dinamik mühendisin görev aldığını belirtti.

Alptekin, "İnovasyondaki yetkinliğimizle 4 bin 480 buluşa imza atan ve 2 bin 520 patent başvurusuna sahip bir kuruluş olarak bu alanda lider firmalardan biriyiz. Siemens Türkiye’nin AR-GE’ye harcama yatırım ise yaklaşık 55 milyon avro olup, 900 AR-GE çalışanımız ile Ankara, İstanbul, İzmir olmak üzere 3 AR-GE Merkezimizde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

