İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki opera sanatçılarını dünya sahneleri ile tanıştırmak amacıyla 1998'den itibaren düzenlenen "22. Siemens Türkiye Opera Yarışması"nın jürisi belirlendi.

Türkiye'nin opera alanında sesini yurt dışında duyurmasına katkı sunmayı amaçlayan yarışmanın jürisinde Siemens Arts Program Sanat Direktörü ve 2022 Siemens Türkiye Opera Yarışması Jüri Başkanı Stephan Frucht, opera sanatçısı 1998 Siemens Türkiye Opera Yarışması birincisi ve 2022 Siemens Türkiye Opera Yarışması Jüri Koordinatörü Burak Bilgili, Andante Klasik Müzik Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Klasik Müzik Araştırmacısı ve bariton, ses sanatçısı Serhan Bali, Bologna International Opera Academy (BIOA) Kurucusu ve orkestra şefi Nicoletta Conti ile Deutsche Grammophon Başkanı Clemens Trautmann yer alıyor.

Başvuruları 14 Eylül'e kadar devam edecek olan yarışmada online olarak yapılacak ön elemeler sonrasında, 26-27 Eylül tarihleri arasında yarı final ve final gerçekleştirilecek.

Yarışmanın gala gecesi ise 28 Eylül'de yapılacak. İlk 3'e giren isimlere derecelerine göre yurt dışında eğitim imkanı ve para ödülü takdim edilecek.

Kovid-19 salgının ardından bu yıl ilk kez hibrit olarak gerçekleştirilecek yarışmaya, Türkiye vatandaşı olan 18-30 yaş arası opera sanatçıları, tüm ses kategorilerinden (soprano, mezzo soprano, tenor, bariton, bas) katılabiliyor.

Yarışmaya başvurular "www.operaistanbulda.com" adresinden alınıyor.

