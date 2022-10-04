Siemens Türkiye, yeni ürünü Reyrolle 5'i sektörle buluşturdu

İSTANBUL (AA) - Siemens Türkiye Elektrifikasyon ve Otomasyon iş birimi, yeni ürün Reyrolle 5'in lansmanını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens Türkiye, dijital dönüşümle başarıyı buluşturmaya devam ediyor.

Siemens Türkiye Elektrifikasyon ve Otomasyon iş birimi, 5-15 Eylül'de İzmir, Ankara ve İstanbul'da gerçekleşen Dağıtım Günleri Etkinliği'nde sektör paydaşları ile bir araya gelerek yeni ürün Reyrolle 5'in lansmanını gerçekleştirdi. Reyrolle 5, tüm özellikleri ile katılımcılardan tam not aldı.

Siemens Türkiye'nin sektör paydaşları ile bir araya geldiği ve enerji sektörünün geleceğinin konuşulduğu etkinlikte, Aşırı Akım Rölesi, Fider Koruma Rölesi, RTU (Uzak Uç Birimleri) ve Dağıtım Otomasyon Ürünleri hakkında da bilgiler paylaşıldı.

Katılımcıların beklenti ve isteklerine yönelik geliştirilen ürün portföylerinin paydaş görüşlerine sunulduğu etkinlikte Siemens Türkiye ekibi, 6 gün boyunca farklı şehirlerde Reyrolle 5 ürününün lansmanını da gerçekleştirerek Dağıtım Günleri Etkinliği'ni başarıyla tamamladı. Siemens Türkiye, çözümleriyle sektörünün gelişimi adına çalışmalara devam etmeyi hedefliyor.

Koruma röleleri geliştirme konusundaki deneyimleriyle Siemens, güvenilir performans sağlamak için kanıtlanmış algoritmalar kullanmaya devam ediyor. Reyrolle 5, tüm fonksiyon ve siber güvenlik altyapılarını bünyesinde bulundurarak müşterilerin değişen ihtiyaçlarına yanıt olmayı hedefliyor.

