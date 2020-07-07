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Siemens ve Salesforce, iş yerlerinin güvenliği için iş birliği yapıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.07.2020 11:19 | Son Güncelleme

Siemens’in Akıllı Altyapılar çözümlerini Salesforce’un Work.com çözümleriyle bir araya getiren iş birliği kapsamında şirketlere akıllı ve veriye dayalı kararları hızlı bir şekilde almaları için gereken araçlar sunulacak

İSTANBUL(AA) - Siemens ve Salesforce, şirketlerin pandemi sonrası yeniden güvenli bir şekilde çalışma ortamına dönüşünü desteklemek için geleceğin akıllı ve bağlantılı çalışma ortamlarını kuruyor.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, Siemens’in Akıllı Altyapılar çözümlerini Salesforce’un Work.com çözümleriyle bir araya getiren iş birliği kapsamında şirketlere akıllı ve veriye dayalı kararları hızlı bir şekilde almaları için gereken araçlar sunulacak. Böylece çalışma alanlarının küresel çapta güvenli bir şekilde yeniden açılması sağlanacak. İki şirketin teknolojik altyapılarına dayanan ortak çözümler arasında ‘temassız ofis’ ve ‘gelişmiş temas takibi’ de yer alıyor.

Çalışanlar bu teknolojiler sayesinde, Bina ve asansör girişlerinde mobil geçiş kartları ile ‘temassız’ işlem yapabiliyor. Doluluk oranı yönetimi sistemi ise çalışanların Siemens Comfy uygulaması üzerinden konferans odalarını ve çalışma masalarını rezerve etmelerini sağlıyor; eşik değerler aşıldığında uygulama gerçek zamanlı uyarı gönderiyor.

Çalışanların binaya girişinin ardından masa, oda, vs. rezervasyonlarını içeren doluluk ve konum verileri sayesinde şirketler manuel temas takibi yapabiliyor. Bu da daha hızlı ve isabetli acil durum müdahalesine olanak sağlıyor. Temas takibi, kullanıcıların kişisel veri gizliliği çerçevesinde isteğe bağlı bir çözüm olarak sunuluyor.

Buna ek olarak Comfy Insights, ofislerin nasıl kullanıldığını daha iyi anlamaları için işletmelere analitik bir gösterge paneli sunarak geleceğin iş yerleri için daha akıllı ve veri odaklı bir strateji sağlıyor.

Comfy’nin Safe Workplace (Güvenli İş Yeri) Çözümü kapsamındaki “çalışan uygulamasıyla şirketler, güvenli ve yerel düzenlemelere uyumlu bir çalışma ortamı sunarken çalışanların gelişmelerden haberdar olmasını ve verimli bir şekilde çalışmasını da sağlayabiliyor.

Çalışanlar, sosyal mesafe kurallarına uygun masaları ve toplantı odalarını gerçek zamanlı olarak görüntüleyip rezerve edebiliyor; sağlık ve güvenlik hizmetlerini aratıp bunlara ulaşabiliyor ve dezenfeksiyon gibi hizmetler için talepte bulunabiliyor

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