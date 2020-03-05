Şifa bulmak isteyenler sarımsak turşusuna yöneldi! İşte sarımsak turşusu faydaları

Sarımsağıyla ünlü Kastamonu Taşköprü’de geçen yıl sel ve olumsuz hava koşulları nedeniyle sarımsağın üretimi rekolte düştü. Üretim ve vatandaşlardan gelen talep dengesinin karşılanmaması nedeniyle bu yıl pazarlarda fiyatı vatandaşın cebi yakıyor.

Ülke genelinde sarımsağın fiyatı 50-60 lira arasında satılırken bir önceki sene satın alarak turşusu yapılan sarımsak ise, kilosu sadece 25 lira arasında müşteri bekliyor. İçinde yaklaşık 800 gram sarımsak olan turşunun kavanozu 18 liradan satılıyor.

Eskişehir’de uzun yıllardır turşu sektöründe bulunan Ünal Atalay, kuru sarımsak fiyatının pazarlarla hayli yüksek olması sebebi ile vatandaşların bazı işler için artık daha ucuz olan turşusuna yöneldiği dile getirdi. Ayrıca Ünal, taze sarımsağın yerine turşusunu nasıl faydalı olabilecekleri konusunda da görüşünü paylaştı.

Atalay, "Bu yıl sarımsak turşusu en çok sattığımız turşu çeşitlerimizden biri. Turşuya vatandaşların ilgisi geçen senelere göre çok yüksek. Neden? Çünkü tazesinin kilosu pazarda yaklaşık 60 liraya satılırken biz burada kilosunu ortalama 25 liradan satıyoruz. Belki bunlar yemeklere ayrı bir lezzet vermek için değil, ama bunun haricinde taze sarımsağın görebileceği birçok işi sarımsak turşusuyla yapılabilir. Örneği; salata için çok kullanılıyor müşterilerimiz. Doktor tavsiyesiyle kullanmak isteyen bazı vatandaşlar tazesini kokudan dolayı tüketemiyor ya da yüksek fiyatından dolayı da kullanamıyor. O durumda turşusunu kullanıyor ve hemen hemen işi gördüğü söyleniyor. Vatandaşlar yine yemek yerken tatmak için ağızına atıyorlar. Bir diğer yanı ise doğal antibiyotik özelliği bulunan sarımsak, turşusu yapılıp tüketildiğinde idrar yolu ve vajinal enfeksiyonları tamamen kurutur" şeklinde açıklamada bulundu.