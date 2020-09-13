YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Şifa deposu üzüm pekmezinin sofralara uzanan yolculuğu

Şifa deposu üzüm pekmezinin sofralara uzanan yolculuğu

OSMANİYE HABERLERİ  | 13.09.2020 11:05 | Son Güncelleme

Doğu Akdeniz'de geleneksel yöntemlerle hazırlanan şifa kaynağı "üzüm pekmezi"nin sofralara uzanan zahmetli yolculuğu başladı - Diyetisyen Fatma Zehra Avcı: - "Üzüm pekmezi vücut direncini arttırır, iltihap söktürücüdür ayrıca karaciğerin temizlenmesine faydası vardır"

OSMANİYE (AA) - MENDERES ÖZAT - Doğu Akdeniz'de geleneksel yöntemlerle hazırlanan şifa kaynağı "üzüm pekmezi"nin sofralara uzanan zahmetli yolculuğu başladı.

Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde kadınlar tarafından toplanan üzümler, tek tek salkımından ayıklanarak pekmez yolculuğu için birçok aşamadan geçiyor.

Toplanıp çöplerinden ayrılan üzümler yıkandıktan sonra kil toprağın yer aldığı çuvallara dolduruluyor.

Çuvalların çiğnenmesiyle çıkan üzüm suyu bir saat kadar odun ateşinde kaynatıldıktan sonra dinlendiriliyor.

Ertesi gün yeniden odun ateşinde kaynatılarak kırmızı renk alan pekmez daha sonra üstü örtülerek güneşte birkaç gün dinlenmeye bırakılıyor.

Ardından kaplara konulan şifa kaynağı pekmez sofralardaki yerini almaya hazır hale geliyor.

Pekmez üreticisi İlknur Karaüce, AA muhabirine, dalında olgunlaşan üzümleri toplayıp komşu kadınlarla bir araya gelerek pekmez yaptıklarını söyledi.

Üzümün binbir zahmetle geleneksel yöntemler kullanılarak pekmeze dönüştürüldüğünü anlatan Karaüce, tadı ve aromasıyla bu lezzetin çok fazla tercih edildiği kaydetti.

Sumbas ilçesinde pekmez üreten Hacer Karakuşlu, genellikle kahvaltı sofralarında tüketilen üzüm pekmezinin, yaz aylarında dağlardan getirilen kar ile karıştırılarak "Karsambaç" olarak da tercih edildiğini anlattı.

- Pekmez, şifa deposudur

Diyetisyen Fatma Zehra Avcı, üzüm pekmezinin sağlıklı bir besin olduğunu söyledi.

Pekmezin, bağışıklığı güçlendirdiğini ve yüksek kalsiyum içermesi nedeniyle çocuklara günlük bir yemek kaşığı verilmesi gerektiğini dile getiren Avcı, "Üzüm pekmezi vücut direncini arttırır, iltihap söktürücüdür ayrıca karaciğerin temizlenmesine faydası vardır. Bugünlerde çok ihtiyacımız olan bağışıklığı güçlendiriyor. Yüksek kalsiyum içeriği ve kan yapıcı olması bakımından çocukların büyüme ve gelişiminde ciddi katkısı olduğu için her sabah bir yemek kaşığı tüketilmesi iyi olur." dedi.

Pekmezin tansiyonu da dengelediğini aktaran Avcı, şifa deposu olan bu lezzetin sofralarda mutlaka yer alması gerektiğini kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradıİstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...
En Çok Okunan Yerel Haberler
AK Parti heyeti Aizonai Antik Kenti’ni ziyaret etti
AK Parti heyeti Aizonai Antik Kenti’ni ziyaret etti
Van Spor FK’den 2 transfer daha
Van Spor FK’den 2 transfer daha
Malatya'da doktora saldırı girişimi
Malatya'da doktora saldırı girişimi
Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Jandarmadan 3 bin 564 araca trafik denetimi
Jandarmadan 3 bin 564 araca trafik denetimi
Pazaryeri ilçesinde “Sağlık için Hepimiz için” uygulaması gerçekleşti
Pazaryeri ilçesinde “Sağlık için Hepimiz için” uygulaması gerçekleşti

Osmaniye Namaz Vakitleri 13 Eylül Pazar

İmsak
04:47
Sabah
06:09
Öğle
12:36
İkindi
16:08
Akşam
18:53
Yatsı
20:09

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler13 Eylül Pazar

Erat Eczanesi
Merkez
Kayıklık Eczanesi
Merkez
Okumuş Eczanesi
Merkez
Andırın Eczanesi
Kadirli
Cemalpaşa Eczanesi
Kadirli
Toprakkale Eczanesi
Toprakkale
Yardım Eczanesi
Bahce
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Düziçi’nde 11 araca 23000 bin lira ceza
Düziçi’nde 11 araca 23000 bin lira ceza
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Bakan Suat Kılıç'tan kız yurdu ve gençlik merkezi müjdesi
Bakan Suat Kılıç'tan kız yurdu ve gençlik merkezi müjdesi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.