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Şifa Hamamı yüzde 60 tamam

SAMSUN HABERLERİ  | 11.07.2020 12:10 | Son Güncelleme

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü yatırımlarından devam eden Şifa Hamamı restorasyonu yüzde 60 oranında gerçekleştirildi.Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü 2005 yılından bu yana Samsun’da 30 eserin restorasyonunu yaparak ayağa kaldırıldı.

Şifa Hamamı yüzde 60 tamam

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü yatırımlarından devam eden Şifa Hamamı restorasyonu yüzde 60 oranında gerçekleştirildi.
Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü 2005 yılından bu yana Samsun’da 30 eserin restorasyonunu yaparak ayağa kaldırıldı. Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan 511 yıllık tarihi olan Taşhan ve çevresindeki Medrese Camisi’nin de restorasyonları da yakın zamanda tamamlandı. Müdürlük tarafında şu anda yürütülen iki yatırımdan biri devam ederken diğerinde sona gelindi.
2 milyon 83 bin TL proje bedelli İlkadım Şifa Hamamı restorasyon işinin fiziki gerçekleşmesi yüzde 60 olurken, nakdi gerçekleşmesi ise yüzde 72 oldu. 2 milyon 715 bin TL proje bedelli Terme Pazar Camisi restorasyon işinin fiziki gerçekleşme ve nakdi gerçekleşme oranı da yüzde 100’e gelerek iş tamamlandı.

Şifa Hamamı yüzde 60 tamam

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