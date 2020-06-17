YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Şifa Meydanı ve Devlet Hastanesi çevresi altyapı çalışmaları tamamlandı

Şifa Meydanı ve Devlet Hastanesi çevresi altyapı çalışmaları tamamlandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 17.06.2020 15:14 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyesi tarafından bir süre önce Şifa Meydanı ve Devlet Hastanesi çevresinde başlatılan altyapı çalışmaları tamamlandı.

Nevşehir Belediyesi tarafından bir süre önce Şifa Meydanı ve Devlet Hastanesi çevresinde başlatılan altyapı çalışmaları tamamlandı. Sıcak asfalt serimi öncesinde belediye ekipleri yaya kaldırımı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.
Şifa Meydanı ve Devlet Hastanesi çevresinde artan konut ve işyeri sayısı ile birlikte yeni sağlık kurumlarının ve hastane ek binalarının hizmete girmesi dolayısıyla yetersiz kalan altyapıyı sağlamlaştırarak çok sayıda bölgeyi modern bir görünüme kavuşturmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) tarafından içme suyu ve kanalizasyon hattı yenilenen bölgede ilk kez yağmur suyu hattı da oluşturuldu.
Oluşturulan yağmur suyu hattı ile birlikte özellikle kış aylarında ve sağanak yağışlarda bu bölgedeki yollarda oluşan su birikintileri ve sel tehlikesi önlenmiş oldu.
Gerçekleştirilen çalışmalar ile bölgeyi sağlam bir altyapıya kavuşturan Nevşehir Belediyesi, sıcak asfalt serimi öncesinde hazırlıklarına başladı.
Bölgedeki yolları genişleten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 7 bin metre bordür ve 10 bin metre baskı beton dökümü için hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.
Yaya kaldırımlarının yenilenmesi ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından Şifa Meydanı ve Devlet Hastanesi çevresinde sıcak asfalt serimi yapılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şehirden kaçtılar! İşte ünlü çiftin yeni evi Şehirden kaçtılar! İşte ünlü çiftin yeni evi
PARTNER İşte Arda Türkmen'in 15 yaş küçük sevgilisi İşte Arda Türkmen'in 15 yaş küçük sevgilisi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Müdür Sönmez 12 yıl aradan sonra görevine geri döndü

Müdür Sönmez 12 yıl aradan sonra görevine geri döndü

“Hoş Geldin Bebek” ziyaretleri devam ediyor

“Hoş Geldin Bebek” ziyaretleri devam ediyor

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

Kocaeli'de trafik kazası nedeniyle şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Kocaeli'de trafik kazası nedeniyle şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Konya’da tır ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Konya’da tır ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Nevşehir Namaz Vakitleri 17 Haziran Çarşamba

İmsak
03:18
Sabah
05:09
Öğle
12:47
İkindi
16:42
Akşam
20:15
Yatsı
21:58

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler17 Haziran Çarşamba

Merve Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Bagdatlı Eczanesi
Avanos
Nazar Eczanesi
Derinkuyu
Meltem Eczanesi
Gulsehir
Bektas Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Katar’ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi Nevşehir’de

Katar’ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi Nevşehir’de

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Devlet Hastanesi çevresinde altyapı çalışmaları sürüyor

Devlet Hastanesi çevresinde altyapı çalışmaları sürüyor

Kayıp olarak aranan genç kendini asmış halde bulundu

Kayıp olarak aranan genç kendini asmış halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.