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Şifa olarak bilinen tarhana için şaşırtan uyarı

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
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Sonbahar ve kış aylarının şifalı yemeği olarak bilinen, Anadolu mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan tarhana çorbası ile ilgili uzmanlardan şaşırtan uyarı geldi.

Şifa olarak bilinen tarhana için şaşırtan uyarı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Gençyürek, “Kan şekerini çok hızlı yükseltip, hızlı düşüren buğday ununun tarhanada kullanılması sağlık açısından risk oluşturmaktadır. Fazla kilolu kişiler, diyabet hastaları, gastriti ve hipoglisemisi olanlar tüketmemeli” dedi.

Türk mutfağının vazgeçilmez çorbaları arasında yer alan, besin değeri yüksek olarak bilinen ve hasta olanların şifa bulmak için özellikle kış aylarında en fazla tercih ettiği tarhana çorbası ile ilgili Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Gençyürek, açıklamalarda bulundu.

Tarhananın ana maddesinin buğday unu olduğuna dikkat çeken Gençyürek, “Tarhananın ana maddesi buğday unu, yoğurt, domates ve çeşitli baharatlardan oluşuyor. İçilmemesi gerektiğinin temelinde de aslında buğday unu yatmaktadır. Türk mutfağının geleneksel ürünü olan tarhanada eskiden kullanılan un ile günümüzde kullanılan buğday unu arasında çok büyük farklar var. Diyabet, obezite gibi çeşitli hastalıkların artmasında basit karbonhidrat haline dönüştürülmüş, kan şekerini çok hızlı yükseltip, hızlı düşüren buğday ununun, tarhanada kullanılması sağlık açısından risk oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

"GASTRİTİ VE DİYABETİ OLANLAR TÜKETMEMELİ!"

Tarhananın geleneksel yöntemlerle güneşte kurutularak elde edilen bir ürün olduğunu dile getiren Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Gizem Gençyürek, "Güneşte kurutulma sırasında da kullanılan sebze ve baharatlar itibariyle besin değeri kayıplarına uğramaktadır. Buğday ununun yoğunluğu glikoz seviyesinde dengesizlikler meydana getirebilir. Hipoglisemisi olan kişiler için de bir risk faktörüdür. Kan şekerinin hızlı yükselmesiyle birlikte aynı zamanda hızlı düşüşler de söz konusudur. Bu nedenle hipoglisemisi olan, fazla kilosu olan ve diyabet hastaları için tehlikeli olabilir. Tarhana çorbasını gastriti olan kişilere de önermiyoruz çünkü içerisinde asidik olan domates ve çeşitli baharatları bulunduruyor” dedi.

"TARHANAYI RUŞEYM EKLEYEREK TÜKETİN"

Gizem Gençyürek , "Tarhana kış çorbası olarak bilinir ama yazın yapılıp kışın tüketilen bir üründür. Hem sebzenin bol olması nedeniyle hem de güneşte kurutma yöntemi kullanıldığından yazın muhafaza edilip, kışın tüketilir. Tarhananın yapım aşamasında beyaz un yerine tam buğday unu kullanılabilir. Hemen hemen herkesin evinde tarhana bulunmaktadır. Evimizdeki tarhanaların içine de rüşeym ekleyerek besin değerini artırabiliriz. Rüşeymi de pişirme aşamasında değil, tarhanamızı yaptıktan sonra üzerine 1 tatlı kaşığı kadar ekleyerek yapmalıyız. Böylece hem lif açısından zengin hem de içerdiği vitamin ve mineral açısından değerlerini artırabiliriz” diye konuştu.

HASTALARA ET SUYU ÇORBASI ÖNERİSİ

Hastalığa ve kişiye göre içilmesi gereken çorbaların değişebileceğini belirten Gençyürek, “Genel olarak et suyu çorba, tavuk suyu çorba, mercimek çorbası, yoğurtlu çorbalar tüketebiliriz. Buğday çorbası ise sağlıklı bireyler tüketebilir, diyabeti ve fazla kiloları olanlar ise pirinçli bir yayla çorbası tüketmemeli” dedi.

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