Şifalı boğaz pastili tarifi! Öksürüğü anında kesiyor, boğaz ağrısı derdinden kurtarıyor

Boğaz ağrısına, kaşıntısına, öksürüğe karşı her zaman ilaç kullanmak zorunda değilsiniz. Yemek yaparken sürekli kullandığınız bazı şifalı baharatlar ile yapacağınız pastil sizi bu dertten kurtarır. Sadece 1 saat içerisinde hazır olacak bu tarif mutfağa hiç ilgisi olmayanın bile yapabileceği kadar kolay.

ŞİFALI BOĞAZ PASTİLİ MALZEMELERİ

Boğaz pastili sizi boğaz ağrısı derdinden kurtaracak. Öncelikle ihtiyacınız olan malzemeler ile başlayalım:

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı su

1 çay kaşığı pul biber (Alternatif olarak karabiber kullanılabilir.)

1 tatlı kaşığı toz zencefil

1 çay kaşığı toz tarçın

3 adet karanfil

1 yemek kaşığı limon suyu (yarım limon kadar)

1 yemek kaşığı pekmez ya da bal

BOĞAZ PASTİLİ YAPILIŞI