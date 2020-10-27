’Sıfır Atık’ bilgilendirme toplantısı yapıldı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında ’Sıfır Atık’ bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Brifing Salonunda video konferans sistemi ile gerçekleştirilen toplantıya Vali Yaşar Karadeniz’in yanı sıra Vali Yardımcısı Nihat Kaynak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Eyüp Gül ve ilgililer katıldı.

Manisa’da ‘Sıfır Atık’ çalışmalarının daha etkin yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Sıfır Atık Yönetmeliği ve Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile alınan “Manisa İli Sıfır Atık Yönetim Planı” kapsamında sunum eşliğinde bilgi verildi. Toplantı, kamu kurum ve kuruluşlarının 2019-2020 yıllarında toplanan atık verileri ve elde edilen kazançlara ait veri paylaşımı, ’Sıfır Atık Yönetmeliği’ kapsamında yapılması gerekenler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.

Sıfır Atık Projesi ile 47 bin 834 ağacın kesilmesi önlendi

Proje kapsamında 2019-2020 yıllarında 2 milyon 814 bin kilogram kağıt-karton, 380 bin kilogram plastik, 2 milyon 281 bin kilogram cam, 115 bin kilogram metal atık toplanarak; 47 bin 834 ağacın kesilmesi önlenmiş, 13 milyon 900 bin kw enerji tasarrufu, 593 bin kilogram sera gazı salınımı, 78 bin 800 metreküp su tasarrufu, 19 bin 500 metreküp depolama alanı tasarrufu, 963 bin 500 litre petrol kullanımı tasarrufu sağlandı.

