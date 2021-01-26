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Sıfır Atık programı 2020 yılında başarıyla uygulandı

26.01.2021 13:06 | Son Güncelleme:
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Süleymanpaşa Belediyesi, Sıfır Atık uygulamaları ile 2020 yılı içinde 8 bin tondan fazla geri dönüştürülebilir atığın kaynağında ayrıştırılmasını ve geri kazandırılmasını sağladı.

Süleymanpaşa Belediyesi, Sıfır Atık uygulamaları ile 2020 yılı içinde 8 bin tondan fazla geri dönüştürülebilir atığın kaynağında ayrıştırılmasını ve geri kazandırılmasını sağladı. Sıfır Atık ile ilgili bilgilendirme çalışmaları sürüyor.
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Sıfır Atık çalışmaları neticesinde, 2020 yılında ilçe genelinde cam, kâğıt, plastik ve metal gibi geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılması sağlanarak 8 bin tonun üzerinde atık geri kazandırıldı.

Bilgilendirme çalışmaları yürütüldü
Hem doğanın ve çevrenin korunması hem ekonomi açısından geri dönüştürülebilir atıkların ayrıştırılmasının önemine dikkat çekmek amacıyla ülke genelinde uygulanan Sıfır Atık politikası doğrultusunda çalışmalar gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ambalaj atıklarının ayrı toplanmasının yanı sıra 2020 yılı boyunca bilgilendirme çalışmaları da yürüttü.
Geri dönüştürülebilir atıkların çöp olmadığı ile ilgili toplumsal farkındalık oluşturmak ve atıkların kaynağında ayrı toplanması bilincini yerleştirmek amaçları ile gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmaları, korona virüsü salgınının etkili olduğu dönemde hem işletmeler ve okullarda hem de çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
Salgın süresince bilgilendirme ve denetim çalışmalarını sürdüren ekipler, özellikle ambalaj atıklarının yoğun olarak üretildiği marketlere odaklanarak, atıkların kaynağında ayrı toplanmasını ve Süleymanpaşa Belediyesi Atık Yönetim Planına uygun olarak geri kazandırılmasını sağladı.
2020 yılında 8 bin tonu aşarak rekor düzeyde geri dönüştürülebilir atığı çöp olmaktan kurtaran Süleymanpaşa Belediyesinin 2021 yılında Sıfır Atık programı çalışmalarını kapsamını genişleterek sürdüreceği belirtildi.

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