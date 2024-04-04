Sıfır Atık Yarışması’ndan Niğde’ye birincilik ödülü

81 ilden 12 eser, 6 projenin ödüllendirildiği yarışmada 81 ilin 495 il birincisi eseri seçici kurul tarafından incelendi. Okul ve kurumlarda atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz bir ülke ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için bilinç oluşturmak adına düzenlenen yarışma, Atıktan Sanata İleri Dönüşüm Yarışması (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri), Sıfır Atık Projeleri Yarışması (ortaokul ve lise öğrencileri) ve İyi Uygulama Yapan Okul Yarışması Olmak üzere 3 farklı temada yapıldı. Yarışma eserleri değerlendirme komisyonu, 81 ilden 3 tema ve 7 kategoride toplam 495 il birincisi eseri inceledi. Bu çerçevede 12 eser, 6 proje ve 81 okul ödül almaya hak kazandı. Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirilen törende Atıktan Sanata İleri Dönüşüm kategorisinde okulda kullanılmayan atık materyalleri sanat eseri olarak değerlendiren Niğde Yeşilgölcük Şehit Recep Tektaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Emirhan Esen Türkiye birincisi oldu.

Yeşilgölcük Şehit Recep Tektaş Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Arif Öztürk ve öğrenci Emirhan Esen İstanbul’da katıldıkları ödül töreninde ödüllerini Bakan Nazif Yılmaz’ın elinden aldı.





