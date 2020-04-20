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Sigara tiryakisi vatandaştan Korona virüs önlemi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 20.04.2020 11:30 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Mehmet Yıldırım isimli sigara tiryakisinin yüzüne taktığı maskeyi delerek sigara içtiği gülümseten fotoğraf karesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.Mehmet Yıldırım, delik maske ile sigara içerken bir arkadaşının fotoğrafını çekip sosyal medyada yayınladığını söyleyerek,” Bizler Korona virüs önlemlerini harfiyen uyguluyoruz.

Sigara tiryakisi vatandaştan Korona virüs önlemi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Mehmet Yıldırım isimli sigara tiryakisinin yüzüne taktığı maskeyi delerek sigara içtiği gülümseten fotoğraf karesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Mehmet Yıldırım, delik maske ile sigara içerken bir arkadaşının fotoğrafını çekip sosyal medyada yayınladığını söyleyerek,” Bizler Korona virüs önlemlerini harfiyen uyguluyoruz. Ancak sigara tiryakisi olduğum için dışarıda sigara içerken sık sık yüzümdeki maskeyi çıkarmak zorunda kalıyordum. Bunun üzerine deneme amaçlı matrak olsun diye maske üzerinde sigaranın sığacağı genişlikte bir delik açarak sigara içmiştim. O sırada yanımda bulunan arkadaş benden habersiz resmimi çekip sosyal medyada yayınlamış. Fotoğrafın bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmiyordum” dedi.

Sigara tiryakisi vatandaştan Korona virüs önlemi

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