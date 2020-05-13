Sigaranın vücuda verdiği zararları azaltmaya yardımcı olan 10 besin

Sigara dumanı, çoğu toksik ve kanserojen olan 4800'den fazla farklı madde içerir. İnsan vücudunda kalıcı hasarlar bırakabilen sigara, ölümcül hastalıklara yakalanma riskini artırır. Sigara dumanı direkt olarak kalp ve akciğerleri etkiler. Kanser ve kardiyovasküler hastalık risklerinin yanı sıra sigara, Kanın oksijen taşıma kapasitesini düşürerek ve damar yapısını bozarak vücuttaki tüm organ ve dokulara zarar verir.

Sigara kullananların vücudunda A, C ve E vitaminleri azalır. Hal böyle olunca vücudun bağışıklık sistemi de zayıflamaya başlar. Vücutta biriken nikotinin organ tahribatını azaltmak ve bağışıklığı güçlendirmek adına bazı besinler etki gösterebilir. İşte sigaranın zararlarını azaltmaya yardımcı olan 10 besin.