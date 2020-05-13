Sigara dumanı, çoğu toksik ve kanserojen olan 4800'den fazla farklı madde içerir. İnsan vücudunda kalıcı hasarlar bırakabilen sigara, ölümcül hastalıklara yakalanma riskini artırır. Sigara dumanı direkt olarak kalp ve akciğerleri etkiler. Kanser ve kardiyovasküler hastalık risklerinin yanı sıra sigara, Kanın oksijen taşıma kapasitesini düşürerek ve damar yapısını bozarak vücuttaki tüm organ ve dokulara zarar verir.
Sigara kullananların vücudunda A, C ve E vitaminleri azalır. Hal böyle olunca vücudun bağışıklık sistemi de zayıflamaya başlar. Vücutta biriken nikotinin organ tahribatını azaltmak ve bağışıklığı güçlendirmek adına bazı besinler etki gösterebilir. İşte sigaranın zararlarını azaltmaya yardımcı olan 10 besin.
Sigaranın vücuda verdiği zararları azaltmaya yardımcı olan 10 besin
HAVUÇ
A vitamini bakımından zengin olan havuç, nikotinin cilde verdiği zararı azaltmaya yardımcı olur. Güçlü bir antioksidan olan havuç aynı zamanda nikotinin dışarı atılmasına yardımcı olur.
KİVİ
Kivi, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde DNA'da oluşabilecek oksidatif zararı sınırlar ve hücre onarımına yardımcı olur. C vitamini yönünden zengin olan kivi, sigaranın vücutta erittiği C vitaminini yerine koymaya yardımcı olur.
BROKOLİ
Vücudun hücre yapısını korumaya yardımcı olur ve bu sayede kansere yakalanma riskini azaltır. Brokoliyi haftada 2 kez tüketmeye özen gösterin.
ZENCEFİL
Sigara içme isteğini azaltmaya yardımcı olur. Aynı zamanda ciğerleri genişletrek mukus tabakasına etki etmektedir.
ISPANAK
İçerdiği folik asit sayesinde, sigara içme isteğini azaltmaya yardımcı olur. Ispanak bu etkisinin yanı sıra antioksidan bakımından da zengin olduğu için kansere karşı gerçek bir savaş verir.
LİMON
Kandaki toksinlerin temizlenmesine yardımcı olur.
KARANFİL
Sigaranın yarattığı öksürüğü ve ağız kokusunu azaltmata yardımcı olur.
KEÇİBOYNUZU
Akciğerleri temizlemeye yardımcı olur ve aynı zamanda iyi bir dalga söktürücüdür.
PANCAR
çerdiği demir ve folat sayesinde, gerçek bir nikotin düşmanıdır. Düzenli tüketildiğinde kanı temizler ve kansere karşı mücadele vererek riski en aza indirmeye çalışır.
EV YOĞURDU
Probiyotik yapısı sayesinde bağışıklığı güçlendirir, ciğerleri temizlemeye yardımcı olur.
Okuyucu Yorumları 0 yorum