Sigarayı bırakmak için yemeniz gereken besinler

Tütün kullanımı sadece solunum sistemi hastalıkları, kardiyovasküler hastalıklar veya kanser riskini arttırmaz. Kanın oksijen taşıma kapasitesini düşürerek ve damar yapısını bozarak vücuttaki tüm organ ve dokulara zarar verir. Sigaranın zararları kısaca vücudun tamamını etkisi altına almaktadır.

Bazı kişiler sigarayı bırakma noktasında oldukça zorlanırlar. Öyle ki sigara bırakma yöntemleri arasında sigarayı bırakma duası bile en çok arananlardan biri. Eğer sigarayı bırakmak için kararlıysanız mutfağınızda bu 5 gıdaya yer açın!

SİGARA BIRAKMA YÖNTEMLERİ, SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN YEMENİZ GEREKEN BESİNLER

KEÇİBOYNUZU

Keçiboynuzu, akciğerlerin toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Düzenli olarak tüketildiğinde akciğerleri temizler. Şifalı besini suda kaynatarak tüketebilirsiniz. Bu şekilde tüketildiğinde akciğerler için adeta detoks etkisi yaratacaktır.

PATATES

Patatesin içinde nikotin bulunduğunu biliyor muydunuz? Patateste bulunan nikotini alabilmek için püre şeklinde tüketmeniz önerilir.

YEŞİL DOMATES

Yeşil domates de nikotin içeren bir besindir. Her zaman bulmak mümkün olmasa da turşu zamanı çarşı pazarda bulmak mümkün.

KARNABAHAR

Karnabaharın bir gramında 16.8 ng nikotin oranı bulunur. Tam da karnabahar mevsiminde olduğumuz şu günlerde haftada 2 kez tüketebilirsiniz.

KEREVİZ

Kereviz sapı sizi sigaranın tadından soğutmaya yardımcı olacaktır. Kereviz dışında kabak, patlıcan, fasulye de aynı etkiyi yaratabilir.

