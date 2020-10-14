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Sigarayı bıraktıktan sonra kilo almamak için mutlaka bunu deneyin!

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
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Sigara içenlerin büyük bölümünde genellikle bırakma arzusu vardır. Ancak sigara bağımlılarının kimisi sigara bırakmanın zorluğundan kimisi ise başka gerekçeleri öne sürerek bir türlü sigara bırakmaya yanaşmaz. Bu gerekçelerden biri de sigara bırakma sonrası alınan kilolardır. Oysa 6 basit öneriye uyarak sigara sonrası kilo almayabilirsiniz.

Sigarayı bıraktıktan sonra kilo almamak için mutlaka bunu deneyin!

Sigara bırakma sonrası kişilerde tat ve koku alma duyusu iyileşiyor. Böylece yemeklerden keyif alınmaya başlanıyor, haliyle yeme isteği de artıyor. Bunun önüne geçmek için yemekleri yavaş tüketerek her lokmanın keyfini çıkarın ve lokmanızı çok çiğneyin. Çünkü hızlı yemek de alınan kalori miktarını artırıyor. Porsiyon büyüklüklerini azaltarak, ana yemeklerde küçük, salatalarda büyük kase ve tabak kullanarak da kilo alımının önüne geçebilirsiniz.

TATLI YERİNE KURU YEMİŞ TÜKETİN

Sigara bırakma sonrası size sigarayı hatırlatan yiyeceklerden vazgeçin. Örneğin, çay ve kahve size sigarayı çağrıştırıyorsa, onun yerine aşırıya kaçmamak kaydıyla yeşil çay, kuşburnu, ıhlamur gibi bitki çayları tercih edebilirsiniz. Evde veya işyerinizde enerji yoğunluğu yüksek besinler bulundurmayın. Diyabetli değilseniz, aşırı tatlı isteğiniz olduğunda çikolata, pasta yerine şeker oranı diğer meyvelere göre biraz daha yüksek olan hurma, incir, çilek, muz gibi meyveleri ölçüsüne dikkat ederek tercih edebilirsiniz. Sigara bırakma sonrası tüsketeceğiniz kuruyemişlerde kavrulmamış olanları seçin ancak miktara dikkat edin. Ara öğünlerde 1 çay bardağı tuzsuz kabak çekirdeği veya tuzsuz leblebi ya da 10 adet çiğ badem veya fındık veya 3 tam ceviz miktarını aşmayın.

SU TÜKETİMİNİZİ ARTIRIN

Sigara içen kişilerin vücudunda toksik madde birikimi yükseliyor. Bunların atılabilmesi için su en iyi kaynak. Gün içerisinde içeceğiniz suyun, sindirim sisteminizin rahat çalışması ve beraberinde ağırlık kaybınız için kolaylaştırıcı olacağını unutmayın; bu nedenle her gün en az 8-10 su bardağı su için. Sigara bırakma sonrası sıvı alımının karşılanmasında ayran, cacık, ıhlamur, kuşburnu çayı, açık çay gibi içecekler tercih edebilirsiniz.

Posalı yiyeceklere daha çok yer verin. Tam tahıllı ve kepekli ürünleri tercih edin. Posadan oldukça zengin ıspanak, semizotu, kabak, pazı gibi sebzelerle, elma, armut, kayısı, şeftali, erik gibi meyveleri tüketmeye özen gösterin. Kurubaklagiller hem bitkisel protein hem de çok iyi bir posa kaynağı olduğundan haftada en az 1 kez sofralarınızda yer verin. Kefir, yoğurt gibi bağırsak dostu probiyotik bakteri içeren besin tüketimini arttırın. Böylece hem sigarayı bırakan kişilerde en sık rastlanan kabızlığa karşı önlem almış hem de kilo kontrolünü sağlamış olacaksınız.

MUTLAKA HAREKET EDİN

Kendinize zaman ayırın ve günlük hareketinizi artırın. Her gün en az yarım saat tempolu ve düzenli yürüyün. Sigara bırakma sonrası sabah kahvaltıdan önce 15 dakika boyunca karın kaslarının çalışmasını sağlayın. Böylece kilo almaya karşı çok önemli bir kazanım elde etmiş olursunuz.

SEMİZOTU TÜKETİN

Sigara içenlerde kalsiyum, demir ve D vitamini daha fazla görülüyor. Yaz aylarında güneşten doğru saatlerde bol bol faydalanmak, süt ve süt ürünleri tüketmek, yeterince balık tüketilememesi halinde diyetisyen önerisi ile gerekirse omega-3 takviyesi almak önemli. C vitamini sigaranın bıraktığı hasarı gidermede önemli rol oynar. C vitaminden zengin çilek, kivi, nar, greyfurt gibi meyvelerle biber, brokoli, ıspanak ve özellikle mevsim sebzesi olan semizotu gibi yeşil yapraklı besinler tüketmek de hem toksin atımı hem de kilo alımını önlemek açısından faydalı.

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