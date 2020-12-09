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Siğilli bamyasının lezzeti taçlandı! Keşan Siğilli bamyasına coğrafi işaret verildi

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 09.12.2020 12:31 | Son Güncelleme:
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Siğilli bamyasının lezzeti taçlandı! Keşan Siğilli bamyasına coğrafi işaret verildi

Türkiye'nin tescilli lezzetlerine bir yenisi daha eklendi. Keşan Siğilli bamyası enfes lezzeti sayesinde coğrafi işaret aldı.

Trakya Kalkınma Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Keşan Siğilli bamyasına 'coğrafi işaret' alınması ile ilgili işlemlerin tamamlandığı bildirildi. Açıklamada, Keşan Siğilli bamyasının lezzetini, ekildiği bölgenin toprak yapısı ve iklim koşullarından aldığı belirtilerek, "Ekim alanlarında organik tarım yapılması, bamyanın tercih edilmesine katkı sağlıyor. Siğilli köyünde üretilen bamya, pazarlarda aynı adla satılıyor" denildi.

'HEM ÜRETİCİ HEM TÜKETİCİ KORUNMUŞ OLACAK'

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Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünler konusunda büyük potansiyele sahip olduğunu kaydederek, "Geleneksel bilgi ve kültürel değerlerimizin korunması açısından büyük öneme sahip coğrafi işaretler kalitenin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önem arz ediyor. Yerel kalkınmanın dinamiği olan üreticilerimizin ürünlerini pazarlama konusunda sıkıntılar yaşadığına şahit oluyoruz. Coğrafi işaret tescili alan ürün hem daha yüksek fiyattan satılabilecek hem de pazar sıkıntısı çekmeyecek. Böylece üreticilerin yaşadığı sıkıntılar sona erecek. Burada hem söz konusu üretici hem de tüketici korunmuş olacak" dedi.

'TRAKYA'DA 12 ÜRÜN COĞRAFİ İŞARET ALDI'

Trakya'da coğrafi işaret konusunda farkındalığın artırılması ve yöresel ürünlere coğrafi işaret alınması amacıyla bir dizi çalışma yaptıklarını belirten Şahin, "Ajans olarak bu konuyu gündemimize aldığımızda bölgemizde coğrafi işaret tescilli ürün sayımız 6 idi. Bu ürünlerimiz, Edirne tava ciğeri, Keşan satır et, İpsala pirinci, Edirne beyaz peyniri, Kırklareli hardaliyesi ve Malkara eski kaşar peyniriydi. Bu sayı Aralık ayı itibarıyla 12’ye yükseldi. Bunların 6’sı Edirne’den, 1 tanesi Kırklareli’den, 5 tanesi de Tekirdağ kaynaklıdır. Hali hazırda başvurusu yapılmış, süreci devam eden ürün sayımız ise 12’dir. Keşan Siğilli bamyası ile ilgili süreci oldukça iyi yöneten Keşan Ticaret ve Sanayi Odası’nı ve ajans çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Kurumlarımızla birlikte Trakya’ya değer katmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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