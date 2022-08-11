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Sigortacılıkta çevre duyarlılığı

11.08.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Gelişim Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Özcan: - "Daha sağlıklı ve yeşil bir dünya için sigortacılık sektöründe de sürdürülebilirlik çalışmalarına önem veriliyor. Sigortacılar tarafından hazırlanan risk haritaları hem poliçe sahiplerine hem de kamuya kolaylıklar sağlıyor"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gelişim Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Özcan, daha sağlıklı ve yeşil bir dünya için sigortacılık sektöründe sürdürülebilirlik çalışmalarına önem verildiğini belirterek, "Sigortacılar tarafından hazırlanan risk haritaları hem poliçe sahiplerine hem de kamuya kolaylıklar sağlıyor." ifadesini kullandı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi açıklamasına göre, iklim değişikliği; iklim değişikliğine bağlı yaşanan doğal afetler birçok sektörün dünyanın geleceği konusunda yatırım yapmalarını sağlamaya başladı.

Artan global riskler ile birçok sektör, çevre ve sürdürülebilirlik konularında bilinç kazanmaya başladı. Bunlardan biri olan sigortacılık sektörü de risk analizleri ve erken uyarı sistemleri ile sürdürülebilir yaşam alanlarının artmasına olanak sağlıyor.

Sigorta şirketleri, yeni poliçeler için risk raporları hazırlayıp bu raporlar doğrultusunda tavsiyelerde bulunuyor. Bu kriterlere uyum sağlayan sigortalılar ise prim azaltılması ile ödüllendiriliyor. Aynı durum, iklim değişikliği ve doğal afet riskleri için de geçerli oluyor.

- "Dijital poliçeler kağıt kullanımını azalttı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Özcan, yaşanabilecek yüksek hasarlara karşı sigortalının bilgilendirilmesinde ve uyarılmasında sigorta şirketlerine büyük sorumluluk düştüğünü kaydetti.

Bu sürecin sisteme yeni sigortalıların kazandırılması açısından da önem arz ettiğini vurgulayan Özcan, "Daha sağlıklı ve yeşil bir dünya için sigortacılık sektöründe de sürdürülebilirlik çalışmalarına önem veriliyor. Sigortacılar tarafından hazırlanan risk haritaları hem poliçe sahiplerine hem de kamuya kolaylıklar sağlıyor. Dijital devrim tüm sektörlerde olduğu gibi sigortacılık sektöründe de bir dönüşüm başlattı. Her şeyden önemlisi kağıt kullanımını azalttı." değerlendirmesinde bulundu.

Özcan, hazırlanan poliçelerin mail ortamında sigortalılara sunulması ile kağıt kullanımında önemli tasarruflar sağlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Elektrikli araçlar için kasko poliçeleri kullanımı başladı. Sigorta şirketleri araç değerine paralel bir risk prim oranı ile bu poliçeleri düzenliyor. Elektrikli araçların poliçe teminat yapıları diğer yakıtlı araçlara göre daha geniş. Yakın gelecekte bankacılık ve sigortacılık sektörleri iş birliği ile sürdürülebilirlik konusunda gelişmeler yaşanabilecek. Özelikle kasko, konut-iş yeri paketi, çevre kirliliği gibi poliçelerde, risk analizleri ile çevreye duyarlı ürünler hazırlanacak ve sigortalıların tercihinde yönlendirme yapılabilecek. Örneğin, elektrikli araç banka kredisi oranında ve kasko sigorta poliçe fiyatlandırmasında sigortalı ödüllendirilecek."

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