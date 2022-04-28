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Sigortam.net, hasar anında ortalama 3 saniyede müşterilerinin yanında

28.04.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigortam.net Üst Yöneticisi (CEO) Bora Uludüz: - "7/24 ulaşılabilirlik ve müşterilerimizin her türlü sigorta ihtiyaçlarında yanında olmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Çağrı merkezimizde çok güçlü bir danışman ekibimiz var. Özellikle hasar anında çok hızlı hizmet vermeyi önemsiyoruz. Bu doğrultuda kurduğumuz ekip, sistem ve altyapı ile müşterilerimizden gelen çağrıları ortalama 3 saniye gibi bir süre içinde yanıtlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Sigortam.net müşterileri herhangi bir hasar durumunda, çağrı merkezi üzerinden hasar ekibindeki sigorta danışmanlarına ortalama 3 saniye gibi kısa bir sürede bağlanarak hizmet alabiliyor.

Sigortam.net'ten yapılan açıklamaya göre, yapay zeka teknolojisini insan dokunuşuyla harmanlayarak sigorta alanında müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımayı hedefleyen, Türkiye’nin önde gelen insurtech markası Sigortam.net, hasar anında 7/24 müşterilerinin yanında oluyor.

Telesatış, satış sonrası danışmanlık ve hasar ekibi olan Sigortam.net, herhangi bir kaza durumunda çağrı merkezini arayan müşterilerinin çağrılarını ortalama 3 saniyede yanıtlıyor.

- "En ileri teknoloji ve güçlü bir çağrı merkezi ekibiyle müşterilerimizin yanındayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sigortam.net Üst Yöneticisi (CEO) Bora Uludüz, son teknolojiyi kullandıkları çağrı merkezinde 370 kişilik bir ekibin görev aldığını belirterek, şunları kaydetti:

“Çağrı merkezimiz müşterilerimizle temas kurduğumuz en önemli kanallarımızdan biri. Bu nedenle 7/24 ulaşılabilirlik ve müşterilerimizin her türlü sigorta ihtiyaçlarında yanında olmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Çağrı merkezimizde çok güçlü bir danışman ekibimiz var. Özellikle hasar anında çok hızlı hizmet vermeyi önemsiyoruz. Bu doğrultuda kurduğumuz ekip, sistem ve altyapı ile müşterilerimizden gelen çağrıları ortalama 3 saniye gibi bir süre içinde yanıtlıyoruz. Müşterilerimiz için hasar anında yapılması gerekenler, çekici ihtiyacı, hasar dosyası takibi gibi konularda da her türlü desteği veriyoruz. Daha iyi bir hizmet deneyimi yaşatmak için farklı ayrıcalıklar ve çözümler üzerinde de çalışıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, yenilikçi çözümlerimizi müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine göre geliştirmeye devam edeceğiz.”

Bu arada, Sigortam.net, oyuncu Cengiz Bozkurt’un rol aldığı son reklam filminde de hasar anındaki hızlı ulaşılabilirliğe dikkati çekiyor.

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