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Sigortam.net, sokak röportajlarına devam ediyor

04.07.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigortam.net, sokak röportajlarına devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Sigortam.net, herhangi bir hasar anında müşterilerinin ortalama 3 saniyede çağrı merkezi üzerinden hasar ekibine bağlanarak hizmet almasına sokak röportajlarıyla dikkati çekti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sigortam.net, "3 Saniyede Hasar Hattı" mottosuyla müşterilerinin hasar anında en hızlı şekilde yanında olmayı sürdürüyor. Şirket, gerçekleştirdiği sokak röportajlarında, müşterilerine verdiği 7/24 kesintisiz hizmetin altını çizerken, bir yandan da hasar anında ortalama 3 saniyede çağrılarının yanıtlandığını vurguluyor.

Sigortam.net'in sokak röportajlarında, "Gece 3 saniye içinde kime ulaşabilirsiniz?" diye sorulan vatandaşların çoğunun kendilerinden emin bir biçimde annelerini ya da en yakın arkadaşlarını araması ancak çoğunun da aradığı kişiye 3 saniyede ulaşamaması üzerine yaşadıkları eğlenceli anlar dikkati çekiyor.

Sigortam.net müşterileri, herhangi bir hasar durumunda, 7/24 çağrı merkezi üzerinden hasar ekibindeki sigorta danışmanlarına ortalama 3 saniye gibi kısa süre içinde bağlanarak hizmet alabiliyor.

Tele-satış, satış sonrası danışmanlık ve hasar ekibi olan Sigortam.net, oyuncu Cengiz Bozkurt'un reklam yüzü olduğu son reklam filminde de bu hızlı hizmetini ekranlara taşıyor.

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