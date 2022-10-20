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Sigortam.net'ten sağlık sigortalarında "hediye" fırsatı

20.10.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigortam.net'in kampanyası kapsamında yapılacak çekiliş sonunda, bir kişi Apple Watch SE, üç kişi Xiaomi portatif koşu bandı, 10 kişi ise Oral-B şarjlı diş fırçası kazanma şansı bulacak

İSTANBUL (AA) - Dijital sigorta platformu Sigortam.net, sağlık sigortası için teklif alan, form dolduran ya da poliçe yaptıran tüm müşterilerini özel hediyeler ile buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sigortam.net'in 19 Ekim-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek kampanyası kapsamında yapılacak çekiliş sonunda, bir kişi Apple Watch SE, üç kişi Xiaomi portatif koşu bandı, 10 kişi ise Oral-B şarjlı diş fırçası kazanma şansı yakalayacak.

Kampanya tarihleri boyunca Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ya da Özel Sağlık Sigortası için teklif alan ya da form dolduran tüm Sigortam.net müşterileri kampanyaya katılma ve bir adet çekiliş hakkı elde ederken, sağlık sigortası satın alanlar ise poliçelerinin her 50 TL'si için ayrı bir çekiliş hakkına sahip olacak.

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