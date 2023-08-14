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Sigortası ve muayenesi olmayan plakasız motosikletin üzerindeki 2 kişide uyuşturucu bulundu

14.08.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerinin sigortası ve muayenesi olmadığını tespit ettiği ve sürücüsünün ehliyetinin bulunmadığı plakasız motosikletteki 2 şahsın yapılan üst aramalarında 4.92 gram metamfetamin ele geçirildi.

Sigortası ve muayenesi olmayan plakasız motosikletin üzerindeki 2 kişide uyuşturucu bulundu

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesinde yapılan çalışmalarda, M.K. (40) isimli şahsın sevk ve idaresindeki S.H.A. (37) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu plakasız motosiklet ve şahısların yapılan üst aramasında, 2 parça halinde 4.92 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi. Yapılan incelemede bahse konu motosikletin sigortası ve muayenesinin olmadığı tespit edilerek gerekli işlemler yapıldıktan sonra yediemin otoparkına çektirildi. Ayrıca M.K isimli şahsın ehliyetsiz ve bahse konu motosikletin sigorta ve muayenesinin olmamasından dolayı trafik ekibi tarafından idari para cezası uygulanırken, şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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