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Sihirli Annem dizisinin afişi yayınlandı! İşte yeni Sihirli Annem'in oyuncu kadrosu

20.12.2020 20:16 | Son Güncelleme:
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Sihirli Annem dizisinin afişi yayınlandı! İşte yeni Sihirli Annem'in oyuncu kadrosu

Yayınlandığı döneme damga vuran Sihirli Annem dizisi yenilenen kadrosu ve yeni bölümleriyle, Exxen'de izleyiciyle buluşacak. Çekimleri başlayan yeni Sihirli Annem dizisinin afişi yayınlandı.

Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacak olan yeni dijital platformu Exxen için çekilen Sihirli Annem dizisinin afişi yayınlandı.

Dizinin kadrosunda Açelya Topaloğlu, Emre Altuğ, Nergis Kumbasar, Lale Başar, Çiçek Acar, Bülent Seyran, Hande Katipoğlu, Eylem Yıldız'ın yanı sıra çocuk oyuncular Nisa Sofiya Aksongur, Cemre Demircan ve Egemen Uysal rol alıyor. Dizinin afişi ise Exxen platformunun sosyal medya hesabından yayınlandı. Yeni Sihirli Annem'in afişi ve oyuncu kadrosu sosyal medyada en fazla konuşulan konular arasına girdi.

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İnci Türkay'ı tüm Türkiye'ye tanıtan 'Betüş' karakterine ise Açelya Topaloğlu uygun görülürken Avni karakterine ise Bülent Seyran canlandıracak.
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Emre Altuğ ise 17 yıl sonra yeniden çekilecek olan 'Sihirli Annem'de 'Sadık' karakterine hayat verecek.

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SİHİRLİ ANNEM YENİ SEZON NEREDE YAYINLANACAK?

Süreç Film imzalı dizide yönetmen koltuğunda Başak Soysal otururken senaryosunu ise Gamze Özer kaleme alıyor. Dizi 10'ar bölüm halinde 2 sezon olarak çekilecek. Sihirli Annem'in yeni sezon bölümleri, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve 1 Ocak 2021'de yayına başlayacak olan Exxen isimli dijital platformda yayınlanacak.
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