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Melike Şahin’in son hali dikkat çekti: Doğum için gün sayıyor

Anne olmaya hazırlanan Melike Şahin hamileliğin son günlerinde çekilen yeni fotoğraflarını takipçilerini beğenisine sundu. Bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü şarkıcının karnı burnunda verdiği pozlar sosyal medyada yoğun ilgi görerek kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Melike Şahin’in son hali dikkat çekti: Doğum için gün sayıyor
Sariye Nur Dönmez

Son yıllarda güçlü yorumu, karakteristik sesi ve sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Melike Şahin özel yaşamını gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor. Ancak buna rağmen ünlü şarkıcı annelik heyecanını takipçileriyle paylaşmayı es geçmiyor.

Melike Şahin’in son hali dikkat çekti: Doğum için gün sayıyor 1

“Tutuşmuş Beraber”, “Ortak” ve “Pusulam Rüzgar” gibi dillere dolanan şarkılarıyla şöhret basamaklarını hızlı çıkan Şahin, son dönemlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

Melike Şahin’in son hali dikkat çekti: Doğum için gün sayıyor 2

2023 YILINDA EVLENMİŞTİ

Melike Şahin, iş insanı Sedat arpalık ile 2023 yılının mayıs ayında düzenlenen sade bir törenle hayatını birleştirdi. Ünlü şarkıcı anne olmaya hazırlandığını ise hayranlarına sahneden haber vermişti.

Melike Şahin’in son hali dikkat çekti: Doğum için gün sayıyor 3

KARNI BURNUNDA POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Doğum için gün sayan Melike Şahin, karnı burnunda verdiği pozlarla takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Şarkıcının sosyal medya hesabından paylaştığı yeni kare takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

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Melike Şahin
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