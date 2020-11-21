"Sihirli Flüt"ün notaları Azerbaycan'a destek için yankılanacak

Kutluer, "Yaşadığımız çağda bunca doğal felaket varken, ülkeler arası pozitif diyaloglar yok, maalesef savaşlar var. Buna çok üzülüyorum ve ilkel buluyorum. Azerbaycan'daki son üzücü olaydan sonra hayatını kaybeden bebekler ve sivil vatandaşlar için Ankara'da anma konserimiz olacak. Halkımızın ve devletimizin duyarlı olduğunu biliyorum. Umarım bizim de bir damla katkımız olur." dedi.

- "Festivalin amacı Anadolu'nun kültürel zenginliğini tanıtmak"

Festivalle Anadolu'nun zengin kültürel mozaiğini dünyaya tanıtmayı ana gaye edindiklerini belirten Kutluer, aynı zamanda klasik müziği daha önce dinlememiş kitlelere bunu tanıtmayı da hedeflediklerini, bu kapsamda etkinlikleri Anadolu kentlerinde düzenlediklerini dile getirdi.

Anadolulu kadın kimliğiyle çok sayıda ülkede konser verdiğini anlatan Kutluer, Anadolu ruhunu dünya çapında yansıtmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu kültüründe nefesli çalgıların önemli yer tuttuğuna dikkati çeken Kutluer, nefesi, "ruhun parmak izi" olarak nitelendirdiğini, flütle üfleyerek aktardığı duygunun dinleyicilere yansıdığını ifade etti.

- "Kültürler arası diyalogda en barışçıl yol müziktir"

Müziğin evrensel olduğunu, bu yolda uluslararası başarılar elde etmenin bir sanatçıya heyecan verdiğini dile getiren, Kutluer, şunları kaydetti:

"Doğduğu şehir Ankara'dan dünyaya açılan bir sanatçıyım. Anadolu ruhunu taşımak son derece değerli bir duygu. Çünkü Anadolu çok kültürlü zengin bir mozaiğe sahip. Bu ruha sahip olmak da sanatçı olarak zenginlik getiriyor. Bunu yansıtmak çok önemli. Uluslararası festival yapıp, oluşturduğum kariyerimle dünyanın en kaliteli müzisyenlerini Ankara'ya getirmeyi hedefledim. Onların bizzat Anadolu'yu tanımalarını sağlamayı amaçladık. Bu yılki festival için Portekiz'den gelen konuklarımız ülkelerine döndüklerinde gördükleri Anadolu'yu anlatacaklar. Kültürler arası diyalogda en barışçıl yol müziktir. Müzik evrenseldir, insandan insana toplumdan topluma barış köprüleri kuruyor, bu nedenle insanları çok etkiliyor."

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü, İtalya Devlet Nişanı, Avusturya Cumhuriyeti Altın Liyakat Nişanı, Kazakistan Devlet Kültür Nişanı ve Slovakya Cumhuriyeti Altın Devlet Şeref Madalyası sahibi Kutluer'in kendi adını taşıyan ve bu yıl Nevşehir, Aydın, Ankara ve Mersin'de gerçekleştirilen festival, 21 Aralık'ta sona erecek.

