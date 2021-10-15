Siirt Emniyet Müdürü bedensel engelli çocuğa akülü araç verdi

SİİRT (AA) - Siirt Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, bedensel engelli Esma Erbek'e akülü araç desteğinde bulundu.

Barış mahallesinde bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören 6 yaşındaki Esma Erbek'in yakınları İl Emniyet Müdürü Yılmaz'a ulaşarak akülü araç istedi.

Ailenin talebine olumlu yanıt veren Yılmaz, Esma'yı eğitim gördüğü okulda ziyaret etti, aracını verdi.

Ailenin de sorunlarını dinleyen Yılmaz, engellilere yönelik araç desteğinin devam edeceğini söyledi.

Anne Gülistan Erbek, kızının en büyük hayalinin gerçekleştiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.



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