Siirt Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

"Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" başlıklı fotoğrafı değerlendiren Kızılay, "Biz öncelikle cefakar polislerin karesini görünce onlara kayıtsız kalmadık. Arkadaşlarımız hayatın büyük bir bölümünde gerçekten böyle cefakarca, fedakarca görev yapıyor. Arkadaşlarımızın çekildiği fotoğrafı desteklemek öncelikli oldu bizim için." dedi.

Haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" başlıklı fotoğrafını seçen Kızılay, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" başlıklı fotoğrafları için oy kullandı.

Kızılay, AA muhabir ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışından çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerindeki karelere oy verdi.

Kızılay, spor kategorisinde Siirt'te bir grup çocuğun, kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptıkları voleybol sahasında oyun oynamalarını konu alan kareyi tercih ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burada sporun içerisinde bizim minik yavrularımızın spor yapmak için gösterdikleri güzelliği de göz ardı etmememiz gerekir. Gerekten onların içinden gelen şeyi yapmaları güzel. Sayın Valimiz ve Belediye Başkan Vekilimiz Osman Hacıbektaşoğlu zaten bu çocuklarımıza yönelik gereken güzelliği gösterdi. Bu fotoğrafı özellikle belirleyenleri de takdir etmek lazım."

Kızılay, yaşam kategorisinde desteklediği "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" adlı fotoğrafın da güzel olduğunu dile getirdi.

Haberciliğin çok önemli, Anadolu Ajansının bu anlamda çok kıymetli olduğunu belirten Kızılay, "Bugüne kadar verdiği haberlerin insanların bilgilendirilmesi açısında çok önemli. Çok büyük bir aşama kaydetti. İnşallah bundan sonra daha iyi sonuçlar elde edilecek. Temel mantık şu, doğru haberi doğru zamanda doğru insanlara verebilmek. Bunu da Anadolu Ajansı tarafsız bir şekilde başardı." diye konuştu.

